Москва, 9 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific заключили контракт на поставку 32 млн доз вакцины от коронавируса в Мексику. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что начало поставок вакцины «Спутник V» намечено на ноябрь 2020 года, но лишь в случае одобрения со стороны регулирующих государственных органов Мексики. Ожидается, что указанное число доз вакцины покроет до 25% населения страны.

В свою очередь, Landsteiner Scientific получит статус официального распространителя вакцины от коронавируса на территории Мексики как партнёр РФПИ.