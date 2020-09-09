Берлин, 9 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В сети появилось первое изображение обновлённого Volkswagen Golf. Снимок размещён на странице Wilco Blok в Instagram.

@wilcoblok Volkswagen Alltrack

Называется новая версия модели Alltrack. Автомобиль оснащён пластиковыми накладками, размещёнными по всему периметру нижней части авто. Кроме того, модель имеет большой клиренс и подсветку в виде пяти отдельных точек.

Ожидается, что багажное отделение авто увеличится на 30 литров по сравнению с предыдущей версией модели, до 635 литров. В качестве силового агрегата Alltrack получит двухлитровый турбированный двигатель.

Ранее в базе Федерального института промышленной собственности России немецкая компания Volkswagen запатентовала экстерьер минивэна Viloran.

Читайте также: Илон Маск протестировал электрокар Volkswagen I.D.3