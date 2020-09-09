Киев, 9 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Украинский политолог Руслан Бортник сегодня, 9 сентября, обнародовал интересные данные, связанные с «образованием и псевдонационализмом» на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Army.mil Украинские школьники

В частности, эксперт в своем отчете отмечает, что по статистическим данным министерства образования и науки, в 2014 году на Украине было 1275 русскоязычных школ и 16 045 школ с украинским языком преподавания.

Состоянием на нынешний, 2020 год, на территории Украины, согласно тем же данным министерства, есть 13 584 украиноязычных школы — то есть количество этих школ за 6 лет уменьшилось на 3147, и 1390 русскоязычных школ (рост на 115 учреждений).

Бортник предполагает, что Киев до сих пор учитывает в статистике русскоязычных школ образовательные учреждения, находящиеся в Крыму и Донбассе, отсюда и рост этого показателя. Вместе с тем сокращающиеся украиноязычные школы точно расположены «на остальной территории Украины», подчеркивает он.

«Мы просто разделенная страна. Лживыми и тупыми политиками, людьми им верящими. И это разделение не дало ничего хорошего украиноязычному образованию», — делает вывод политолог.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 сентября 2020 года в школах Украины окончательно запрещен русский язык, вместе с тем существенные привилегии получили языки стран ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина решила «назло бабушке отморозить уши».

«Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять», — отметил Песков.