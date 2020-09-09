Нижний Новгород, 9 сентября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 112 452 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 136 434 человек, более 82,42% уже выздоровели. В настоящее время борются с инфекцией 23 982 жителя Поволжья.

За сутки число новых выявленных носителей коронавируса оказалось выше количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 953 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 949 человек.

В течение последних 24 часов самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 171 человек, в Ульяновской области — 140, в Оренбургской области — 132, в Башкирии — 97, в Самарской области — 91, в Саратовской области — 81, в Кировской области — 65, в Чувашии — 33, в Пермском крае — 31, в Пензенской области — 30, в Мордовии — 22, в Татарии — 21, в Удмуртии — 18, в Марий Эл — 17.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 сентября в России подтверждено 1 041 007 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5218 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,10%. Полностью выздоровели 856 458 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,12%.

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