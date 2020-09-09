Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В женском туалете Мариинского театра одна из зрительниц обнаружила скрытую видеокамеру. Она рассказала об этом охраннику учреждения культуры, который выбросил устройство в Крюков канал. Поступок сотрудника учреждения культуры попал на камеру городского видеонаблюдения. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Марина Каширская ИА REGNUM Камера

Устройство скрытого наблюдения женщина обнаружила в стеновой нише для туалетной бумаги в уборной второй сцены Мариинского театра.

«Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я её заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана чёрным скотчем», — рассказала зрительница.

О необычной находке женщина рассказала охраннику, который, по ее словам, сильно занервничал, забрал устройство и выбросил его в Крюков канал. Тем не менее об инциденте зрительница сообщила в администрацию театра и в полицию.

Позже в ряде СМИ появилась видеозапись с камеры городского видеонаблюдения, на которой запечатлено, как мужчина в форме охранника выходит из театра и прогуливаясь вдоль набережной канала что-то выбрасывает в воду.

Отметим, ИА REGNUM обратилось за комментарием в театр и правоохранительные органы, однако на момент публикации оперативно получить комментарии не удалось.