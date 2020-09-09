Ярославль, 9 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. 13 сентября на довыборах в Государственную думу у избирателей Ярославской области по 194 округу впервые будет возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Как любая новинка, система вызывает опасения в своей безопасности.

Mos.ru

В частности избиратели сомневаются в защищенности своего волеизъявления, в сохранности тайны голосования. Сомнения ярославцев растут на фоне появления информации о давлении региональных чиновников на сотрудников бюджетных организаций. Так портал «Ярновости» опубликовал видеозапись, на которой женщина, похожая на заместителя директора одного из департаментов правительства Ярославской области требует «проработать с вашими коллегами и сотрудниками, поблагодарить их за то, что они готовы проголосовать за Коваленко (кандидат в депутаты на выборах по 194 округу — ИА REGNUM)». В социальных появились слухи и о том, что у чиновников есть доступ информационным базами Госуслуг и они могут узнать, как проголосовал каждый человек.

За комментариями ИА REGNUM обратилось к разработчикам технологии дистанционного электронного голосования — компании «Ростелеком».

"Система электронного голосования надежна и безопасна. С помощью математических алгоритмов технология блокчейн гарантирует анонимность, неизменность и защищённость передаваемых данных. С применением методов шифрования также надежно защищены базы данных избирателей. При этом шифрование решения избирателя происходит на его устройстве и похоже на работу с банковской ячейкой. Один ключ — у гражданина, второй — у блокчейн-системы. Доступа к бюллетеням у третьих лиц нет», — заверяют в «Ростелекоме».

Разработчики уверены, что в голосовании невозможно ничего изменить — сама технология не предусматривает возможности изменения введённых данных. Даже проголосовавший гражданин не сможет увидеть свой голос после того, как уже проголосовал.

«В тестовых режимах я убедился, что практически невозможно устроить «заданное» голосование, о котором говорят скептики. Только стоя за плечами десяти тысяч избирателей. Система не предполагает возможности сделать скриншот в момент волеизъявления: когда вы ставите галочку, она никуда не уходит, а когда отправляете, никакого отображения нет. Загнать избирателей, конечно, можно, но фальсификаторы не смогут проконтролировать, как они будут голосовать», — уверяет председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

В своей оценке надежности электронной системы голосования с чиновниками солидарны и эксперты. Так, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отмечает, ссылаясь на мировой опыт, что это голосование более эффективно и более актуально.

«Такая система уже применялась на минувших московских муниципальных выборах. Интерес к ней был высок, особенно среди молодых людей», — подчеркнул Александр Брод.

Получается, что если избиратель заинтересован в том, чтобы сохранить волеизъявление в тайне и уберечь свой голос от фальсификации, то ему стоит проголосовать с помощью дистанционной электронной системы.