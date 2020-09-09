Чита, 9 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Забайкальский край прибыли ученые РАН. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, академикам Российской академии наук Михаилу Эпову и Александру Глико, а также — директору Байкальского института природопользования СО РАН, член-корреспондент РАН Ендону Гармаеву — поставлена задача изучить перспективу развития энергетики и добычи газа и нефти в регионе.

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Напомним, в 2013 году учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН были выявлены прогнозные ресурсы углеводородов в Ононской впадине и Улётовском выступе Забайкальского края. Как считают исследователи, в месторождении находится приблизительно 9,9 миллиарда кубометров газа и 261,2 миллиона тонн нефти. Есть предположение, что месторождение этих природных ресурсов может быть и в районе села Ильинка Читинского района.

«У нас есть серьезные климатические изменения. Думаю, сначала нам необходимы масштабные исследования, чтобы понять, что происходит с гидрообъектами, климатом, растительностью и так далее. После этого нужны определенные рекомендации. Без масштабных проектов по сохранению, пользованию и приумножению природных ресурсов не обойтись. Мы готовы к сотрудничеству», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия перешли в состав Дальневосточного федерального округа. С этих пор на данной территории распространяются все программы развития, льготы и преференции, доступные дальневосточникам.