Элиста, 9 сентября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Их возраст не уточняется. Также неизвестно, страдали ли пациенты хроническими заболеваниями.

Общее число жертв COVID-19 в Калмыкии достигло 61 человека.