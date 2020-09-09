Минск, 9 сентября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Россия не рассматривает возможность инкорпорации Белоруссии. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

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Комментируя предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву, в ходе которого, как заявляют российские и белорусские оппозиционеры, может быть обсуждён вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации, Песков сказал: «Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может, как результат визита».

Песков подчеркнул: подобные инсинуации — «это абсолютная чушь».

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По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы экономического и иного сотрудничества двух частей Союзного государства России и Белоруссии. В частности, будет обсуждаться вопрос о стоимости и объёмах поставок российских углеводородов в Белоруссию.

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Среди прочих вопросов — задолженность Минска за такие поставки, а также вопросы интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ, Союзного государства, которые «всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов», сообщил Песков.

Кроме того, состоится «обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте». В частности, будут обсуждены «региональные конфликты», добавил пресс-секретарь президента России.