Белград, 9 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. 9 сентября на марафоне в чешском городе Острава сербский атлет Эльзан Бибич побил рекорд на 5000 м в возрасте 49 лет.

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Он пробежал эту дистанцию за 13:26,56, что на 4,64 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному атлету Дане Корица. Его результат на 5000 м был 13:31,3, который он установил еще в 1971 году в Хельсинки.

Как сообщает сербское новостное агентство RTS 9 сентября, этот результат Бибича также является новым национальным рекордом для пожилых рекордсменов. Он также превзошёл свой личный результат на целых 8,43 секунды.

Первое место на марафоне в Остраве занял Якоб Киплимо из Уганды с 12:48,63, второе — эфиопский атлет Селемон Бареге с 12:49,08 и третье — итальянец Джеманеберхан Крипе с результатом 13:02,26.