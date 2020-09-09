Минск, 9 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко сам принял решение задержать под Минском 33 российских граждан, названных «бойцами ЧВК Вагнера». Об этом он рассказал в большом интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, о прибывших в Белоруссию «бойцах» сообщил водитель автобуса, обычный человек, проявивший бдительность. В КГБ предупредили, что не смогут гарантированно отслеживать отряд.

«Я говорю: хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды. Задержали», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что до сих пор не знает, зачем задержанные находились в Белоруссии. Выяснилось, что группа российских граждан направлялась в Стамбул, однако на трассе эти люди не свернули в аэропорт, а позднее уничтожили авиабилеты.

По словам белорусского лидера, он отправил своего сына — советника по безопасности — принести извинения задержанным. Сыну они сказали, что хотят вернуться в Россию, после чего смогли уехать на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко назвал инцидент с задержанием российских граждан причиной отставки руководителя КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика.

Читайте также: Названа причина отставки главы КГБ Белоруссии

А также: «Вагнеровец» рассказал о встрече с сыном Лукашенко в Минске