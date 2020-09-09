Курган, 9 сентября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Кургане задержан мужчина, который вероятно готовил покушение на главу региона Вадима Шумкова. Об этом сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе УМВД России по Курганской области данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Иван Шилов ИА REGNUM Покушение

Задержанный правоохранительными органами гражданин, по информации источника, выслеживал маршруты передвижения Вадима Шумкова, изучал места, где губернатор появляется. Кроме того, у задержанного изъяты автомат, пистолет, патроны и другие комплектующие.

«Не исключено, что в отношении высшего должностного лица региона готовились противоправные действия», — заявил другой источник Znak.com.