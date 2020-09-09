Юхнов, Калужская область, 9 сентября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. В Калужской области Юхновский районный суд признал бывшего главу сельской администрации виновным в совершении должностного преступления и назначил ему наказание виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и запретил занимать определенные должности в течение двух лет. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судья зачитывает приговор

Судом установлено, что чиновник в нарушение конкурсных процедур, без согласия депутатов представительного органа местного самоуправления, по явно заниженной цене продал индивидуальному предпринимателю участок земли с объектом недвижимости, находившихся в муниципальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области вынесен приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера отдела культуры Износковского района за совершение растраты с использованием служебного положения.