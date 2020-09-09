Москва, 9 сентября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Москве сделали прививку от коронавируса первым добровольцам. Об этом 9 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей», — приводят слова Раковой в оперативном штабе Москвы.

По её словам, исследование приближает момент, когда вакцина станет доступна для каждого. В Москве, рассказала вице-мэр, 9 сентября сделали прививку первые добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия негативно относится к попыткам политизации процессов, связанных с тестированием вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.