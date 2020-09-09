Москва, 9 сентября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Россия негативно относится к попыткам политизации процессов, связанных с тестированием вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», — сказал Песков.

По его словам, в процессе тестирования российской вакцины от коронавируса «пока всё идёт нормально», а российские учёные продвинулись очень далеко.