Москва, 9 сентября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Российская сторона обеспокоена исчезновением людей на территории Белоруссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — сказал Песков.

По его словам, Кремль надеется на то, что «какая-то информация» будет предоставлена в установленные законодательством сроки.