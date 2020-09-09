Чистопольский район, Татарстан, 9 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Чистопольском районе Татарии в пути загорелся школьный автобус, внутри которого находились дети. В соцсетях появились фото и видео очевидцев с места происшествия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Инцидент произошел сегодня, 9 сентября. В автобусе находились дети, которых забрали из двух населенных пунктов. Автор публикации отметил, что дети едва успели покинуть салон. Небольшое пламя наблюдается на видеокадрах в отсеке, где расположен двигатель.

Как сообщает «Бизнес-online» со ссылкой на пресс-службу предприятия-перевозчика, накануне «автобус прошел технический осмотр и был допущен к перевозкам».

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Чистопольская городская прокуратура начала проверку информации о случившемся со школьным автобусом. Ситуацию взял на личный контроль глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Моргаушском районе Чувашии проводится проверка по факту аварии с участием школьного автобуса, в результате которой есть погибшие. Авария произошла 4 сентября около 07:40 часов на дороге около села Моргауши.

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