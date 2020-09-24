11:42 11.09.2020

Три класса в трёх школах Симферополя переведены на дистанционное обучение после подтверждения положительных тестов на коронавирус у учителей. Классы переведены на дистанционное обучение на срок две недели.

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В Москве по данным оперштаба на 11 сентября, 13% из выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на детей. Родители ждут массового перехода на дистанционное обучение.

Чиновник призвала руководителей соответствующих структур, педагогов, родителей и учащихся отнестись с пониманием к нынешней «сложной ситуации» и делать все, что в силах каждого. В частности, заявила Мандзий, учителя могут научиться сочетать очное и дистанционное обучение.

Замминистра отметила, что самая большая «боль» директоров школ Украины заключается в том, что уже сейчас им некого ставить на замену, так как количество больных только увеличивается.

По информации Мандзий, за первые две недели обучения заболело около 130 педагогов и 168 учеников, кроме того, на самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.

С начала сентября заболеваемость коронавирусом среди учителей и учеников школ Украины резко увеличилось, сообщила сегодня, 11 сентября, заместитель министра образования Любомира Мандзий .

К примеру, в одной из школ Индустриального района детей на уроки пускают при показании бесконтактного градусника +20 °C . При этом рекомендации Роспотребнадзора выполняются далеко не везде. Особенно сложно обстоит ситуация с приобретением рециркуляторов. В большинстве классов их заменяет обычная форточка .

Не исключено, что со временем заболевших COVID-19 среди алтайских школьников станет больше. Дело в том, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула, довольно низкого качества.

С наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, у которых выявлен коронавирус. Судя по данным оперативного штаба региона, на 11 сентября таковых насчитывается уже 988. Недельный прирост составил 16 человек.

Столовая в школе Санкт-Петербурга. Повара в перчатках, масках и защитных экранах. k-obr.spb.ru

В Гайском городском округе после выборов депутатов горсовета шестого созыва в зданиях школ проведут дезинфекционные мероприятия. Санитарную обработку помещений, в которых размещают избирательные участки, проведут в ночь на 14 сентября, сообщает портал Гай.РФ.

Об этом: В Рязанской области в сентябре коронавирус выявили у 20 детей

За период с 1 по 11 сентября коронавирус выявлен у 20 несовершеннолетних жителей Рязанской области. Всего в регионе зарегистрировано 604 случая заражения инфекцией у детей, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной оперативной рабочей группы.

Читайте подробнее: На участках в школах Татарии развели потоки голосующих и учащихся

На избирательных участках в вузах и школах Татарии потоки голосующих и учащихся не пересекаются. Эти меры предусмотрены в целях безопасности.

Четверо из них попали в статистику за 10 сентября, а ещё двое — за 9-е. При этом общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за этот период в регионе составило 153 человека, то есть учеников школ среди них — 3,9%.

В Челябинской области за два дня шестеро школьников заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Потребность образовательных учреждений Воронежской области по данным на 10 сентября закрыта на 66%. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил на заседании оперштаба руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов .

В Чувашии в одной школе у двоих детей подтверждён коронавирус: выяснилось, что они вместе с родителями отдыхали в Турции.

Подробности в материале: В Калмыкии 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение

В Республике Калмыкия 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди детей. Об этом в Instagram сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев , передаёт ИА REGNUM .

Некоторые классы в новосибирских школах отправили на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро сегодня, 11 сентября, в Новосибирской области выявлено 11 994 случаев заражения коронавирусом, их них 710 — дети.

С начала сентября в статистике наблюдаются качели. Ежедневное число случаев заражения коронавирусом варьируется от 4,5 и до 8,8%. Максимум зафиксирован 6 сентября, а минимум — 10 сентября.

Так, с середины августа максимальное количество зараженных детей, выявленное за день приходится на 22 августа — 15,7% в структуре выявленных носителей SARS-CoV-2, 28 августа выявлено 11,6% детей, 30 августа 13,2%, 31 августа — 7,2%.

В Оренбургской области с конца августа, согласно статданным оперштаба по борьбе с COVID-19, наблюдается спад случаев заражения коронавирусом среди детей в структуре выявленных ежедневных фактов.

Читайте также: На Кубани с начала сентября коронавирус выявили у 27 детей

27 случаев заражения коронавирусом у детей подтверждено на территории Краснодарского края за период с 1 по 10 сентября. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

Об этом: С начала сентября в Волгоградской области коронавирус выявлен у 92 детей

С 1 по 11 сентября подтверждено 92 случая заражения коронавирусом у несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

В Кемеровской области с начала учебного года в пяти школах выявили случаи заражения коронавирусом. Одиночные случаи выявлены в двух школах Междуреченска, по одному в Киселёвске и Анжеро-Судженске. Одно из образовательных учреждений полностью переведено на дистанционное обучение.

Об этом: ООН призывает черногорские власти открывать школы на основе оценки рисков

Инстанции ООН в Черногории призывают к продуманному, ориентированному на риски и гибкому подходу к безопасному открытию школ. Они также призывают избегать общего подхода к решению, открывать или нет все школы.

Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили у 380 детей

По состоянию на 11 сентября в Хакасии коронавирус выявлен у 3708 человек, в том числе у 380 детей.

Об этом: В Ингушетии учителей обязали соблюдать масочный режим

В образовательных учреждениях Ингушетии введен обязательный масочный режим для сотрудников. Эта мера касается всех работников школ, в том числе учителей. Такое постановление подписал 11 сентября главный санитарный врач республики Борис Комурзоев .

«Контактные по классу не отстранены, но за ними установлено медицинское наблюдение. В школах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — прокомментировали изданию в оперштабе.

По информации на 10 сентября, у шестерых тюменских школьников с начала учебного года выявлен коронавирус. Все они заразились в семейных очагах, сообщили порталу 72.ru в региональном оперативном штабе по профилактике распространения инфекции.

В Тюменской области резко возросло число заражений коронавирусом среди детей. Если 5 сентября из 50 выявленных со SARS-CoV-2 был один ребёнок, то 11 сентября — из 53 заражённых выявлено девять детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

С начала учебного года в Архангельске зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди школьников. Десять классов переведены на дистанционное обучение.

Сегодня, 11 сентября, в ХМАО уже 15 классов общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение.

Напомним, в Югре 9 сентября шесть классов были переведены на двухнедельное дистанционное обучение по причине выявления случаев коронавирусной инфекции среди учеников.

В Югре постепенно, вместе с числом заражений коронавирусом в целом по региону, возрастает число инфицированных детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, если 8 сентября на 72 случая заражения SARS-CoV-2 за сутки приходилось шесть детей, то 10 сентября — на 80 случаев заражений пришлось 11 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Читайте также: В Иваново в ещё одной школе нашли коронавирус

Один класс средней школы №17 города Иваново переведён на дистанционное обучение после того, как заражение коронавирусом было подтверждено у учителя этой школы. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства Ивановской области.

В Роспотребнадзоре заявили, что после выборов все школы, в которых проходило голосование, будут продезинфицированы.

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В Ростовской области за весь период пандемии коронавирус перенесли почти 1,5 тыс. детей — менее 10% от общего числа носителей инфекции. Подготовка школ к работе в непростых условиях в новом учебном году велась с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора. В настоящее время подтверждения о переходе на дистанционное обучение ни классов, ни школ нет, передаёт ИА REGNUM .

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил о том, что разовым бесплатным горячем питанием охвачены все учащиеся с первого по четвёртый классы.

В департаменте образования Москвы рассказали, будет ли в школах дистанционное обучение.

Подробности в материале: Из числа носителей коронавируса в Марий Эл 9% составляют дети

В Марий Эл по состоянию на 11 сентября выявлено всего с начала пандемии 4444 случая заражения коронавирусом. В структуре зараженных за все время насчитывается 405 несовершеннолетних, что составляет 9,1% от общего числа носителей SARS-CoV-2.

Об этом: На Ямале 26 школьников за десять дней заразились коронавирусом

Кроме того, на Ямале начался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ среди детей. С 1 сентября зафиксировано 2960 случаев простудных заболеваний среди дошкольников и школьников.

Школьные классы, в которых были выявлены учащиеся с коронавирусом, переведены на двухнедельный карантин и дистанционное обучение.

На Ямале с 1 сентября у 26 школьников в городах Лабытнанги, Новый Уренгой и в Пуровском районе диагностировано наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Удалось отстоять некоторые мясные изделия, в том числе сосиски. Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят. И, наверное, логично, чтобы с гречневой кашей была сосиска», — заявил Скурлатов.

По его словам, в ближайшее время на бесплатный завтрак вместе с кашей будут давать сосиски.

В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски . Меню первой смены в школах Барнаула вскоре изменится, заверил « Вести Алтай » руководитель комбината школьного питания «Глобус» Евгений Скурлатов.

Об этом: В Оренбургской духовной семинарии ввели карантин по коронавирусу

В Оренбургской духовной семинарии с 10 сентября объявили карантин из-за подозрения на случаи заражения коронавирусом среди студентов и сотрудников учреждения. Об этом семинария проинформировала на своем сайте.

Из 31,2 тыс. школьников начальных классов в Туве бесплатным горячим питанием обеспечены лишь 17,9 тыс. или 57,3%. Таким образом, 13,3 тыс. детей или около 43% детей до сих пор не получают горячее питание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По её словам, с 1 сентября в 48 образовательных учреждениях вводились ограничительные мероприятия, из них 37 — из-за коронавируса. В образовательных учреждениях зафиксировано 67 случаев, 39 из них среди учеников учреждений.

С наступлением нового учебного года в Забайкальском крае обстановка заболеваемостью ОРВИ стало крайне не благоприятной. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы , за последнюю неделю число школьников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 229%.

Начало учебного года, сопряженное с новыми правилами, вызвало раздражение у многих. Почему родители школьников подозревают, что министр просвещения Сергей Кравцов не знает, что реально творится в школах, рассказывает автор ИА REGNUM Захар Степанов .

В Госдуме настаивают на разработке мер профилактики и лечения постковидных неблагополучных психических реакций как у детей, так и у взрослых.

Учреждения дополнительного образования Ставрополья с середины сентября начнут работу в очном формате. При этом в связи с пандемией коронавируса будут скорректированы графики занятий и уменьшено число детей в группах, сообщила замминистра образования края Диана Рудьева .

«Из-за эпидемиологической ситуации конкурсные состязания впервые в истории олимпиады пройдут в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Впервые за свою историю Международная математическая олимпиада состоится в онлайн-режиме в целях профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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В министерстве образования Омской области рассказали о том, сколько классов закрыто на карантин в регионе.

По его словам, во время его поездок по региону, местные жители чаще всего спрашивают о строительстве школ. Поэтому, не взирая на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в республике продолжается строительство учебных заведений.

Строительство четырех больших школ планируют завершить до конца года в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Подробности в материале: Забайкальские школы ещё не получили деньги на питание школьников

Как сообщает сегодня, 14 сентября, официальный сайт региона со ссылкой да слова первого заместителя председателя правительства Забайкалья Андрея Кефера , финансирование началось. Вместе с тем губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться, почему образовалась задержка при получении школами соответствующего финансирования.

В школу 1296 на севере Москвы 14 сентября вынуждены были вызвать скорую помощь. Подробности произошедшего пока не известны.

По словам руководительницы, COVID-19 выявили у одного из учеников девятого класса. Сейчас проходит тестирование учителей и детей, являющихся контактными лицами.

Школу № 32 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправили часть учеников и учителей на карантин по новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор организации Галина Масликова .

Ученику школы № 140 в Екатеринбурге пришлось отправиться домой после того, как его мать запретила проводить ему термометрию. Об этом заявила сама родительница.

Подробности в материале: В Карелии сотни школьников и студентов переведены на «дистанционку»

В Республике Карелия из-за коронавирусной инфекции 362 школьника и 192 студента средних специальных учебных заведений (ССУЗ) переведены на дистанционное образование.

Об этом: В школах Хабаровска массово переводят классы на дистанционное обучение

В Хабаровске на 14 сентября обучение приостановлено в 59 классах в 25 школах.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет», — сказал Музаев.

Образовательные ведомства и министерства надеются, что второй волны дистанционного образования в России не будет. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

«ВПР — это диагностические материалы, стандартизированные, и все субъекты РФ, все школы писали эти работы. Эти работы, в первую очередь, для учителя и родителя ученика, чтобы они могли понять, на каком уровне освоения материала по тому или иному предмету они находятся в данный момент», — сказал Музаев.

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на учителя и родителя школьника, чтобы понять реальный уровень обучающегося. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

Об этом: Рособрнадзор обвинил ряд школ в профанации

«К сожалению, в первый год этих работ у нас, как обычно, многие директора, учителя, главы регионов ориентировались на то, что мы будем кого-то измерять, потом рейтинговать, потом награждать, потом наказывать. Изначально речь шла о том, что при ВПР этого происходить не будет. Тем не менее были отдельно взятые муниципалитеты, где все дети получили все пятёрки. Понятно было, что это профанация», — сказал Музаев.

Чрезвычайно высокие оценки, поставленные учащимся отдельно взятых школ по итогам проведения Всероссийских проверочных работ, вызывают подозрения в необъективности. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

Ученики российских школ продолжат обучение в новом учебном году в очной форме. Переводить учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции не придётся. Об этом 14 сентября на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нет никаких теорий заговора [со стороны предметных комиссий]. Просто за 9 или 11 лет, когда к предмету надо было качественно готовить ребёнка, к сожалению, тот или иной учитель по ряду объективных и субъективных причин не давал базиса и минимума. Когда он понимал, что он этого сделать не может, чтобы перед руководством и рейтингами выглядеть красиво, самым простым способом было поставить завышенную оценку», — сказал Музаев.

Отсутствие высоких баллов по ОГЭ и ЕГЭ у детей могут свидетельствовать о том, что учитель в школе не давал необходимого уровня знаний для успешной сдачи экзамена. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

Подробности в материале: Рособрнадзор не исключил отмены ОГЭ в 2021 году

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что власти могут «планировать, а ситуация с распространением пока для всех необъяснима».

«По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка будет сохраняться до весны следующего года максимум. Мы планируем, что летом ОГЭ состоится», — сказал Музаев.

Власти надеются на то, что ОГЭ для девятиклассников в 2021 году пройдёт в штатном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

«Мы видели информацию о том, что есть классы, которые переведены на дистанционное образование. Школ таковых — единицы», — сказал Музаев.

В Рособрнадзоре мониторят информацию о школьных классах, которые переводятся на дистанционное обучение из-за локальных вспышек коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

Об этом: В Роспотребнадзоре наполняемость классов оставили на усмотрение школ

Роспотребнадзор не выдвигал требований по снижению наполняемости в школьных классах. Об этом сообщила главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина , пишет 14 сентября «Российская газета».

В Саратовской области по информации на 14 сентября на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом ушли 25 классов в 19 школах. Среди детских садов полностью закрыты три дошкольных учреждения, еще три частично.

В Новосибирской области две школы отправили на карантин из-за ОРВИ — заболели учитель и работник кухни, сообщила редакция «Вести Новосибирск». Речь идёт об образовательных организациях Болотнинского района.

Подробности в материале: Глава Минобрнауки рассказал о работе вузов в новом учебном году

Система высшего образования подготовилась к началу учебного года, вспышек коронавируса в вузах и общежитиях нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков .

Об этом: В Калужской области открылась горячая линия по вопросам школьного питания

В управлении Роспотребнадзора по Калужской области с 14 сентября по 5 октября будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах.

Минобрнауки поможет некоторым вузам с покупкой дезинфицирующих средств и масок, средства уже зарезервированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков .

Подробности в материале: Глава Минобрнауки рассказал, что ждет иностранных студентов в России

Минобрнауки «чувствует, понимает и видит» проблемы иностранных студентов, но намерено соблюсти разумным баланс между интересами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Около 3,5 тыс. школьников на Ставрополье выбрали индивидуальный учебный план и обучаются на дому в дистанционной форме, сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на министерство образования края.

От дистанционного образования и карантина из-за пандемии коронавируса пострадала психика у 83,8% школьников в России Таковы данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ.

Будущее должно оставаться за очным обучением, «удалёнка» — это вынужденный формат, который должен оставаться на запасном пути, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода .

Чтобы повысить стрессоустойчивость и ребенка, и взрослого человека, в частности, во время пандемии, важно развивать эмоциональный интеллект, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная.

Прошло всего лишь две недели с момента начала учебного года, а учителя начали массово жаловаться на новые условия работы. Их можно понять: не самый простой период с дистанционным обучением весной 2020 года, разделённый на две половины законный отпуск в 56 дней, да и дети в школу пришли не в самом лучшем настрое после долгих месяцев в квартирах. Однако в этот раз главное возмущение педагогов обрушилось на новые санитарные рекомендации Роспотребнадзора, которые во многих школах активно начали претворять в жизнь, но возложили всю головную боль на учителей. О том, как педагоги справляются с новыми условиями труда, рассказывает ИА REGNUM .

В Румынии около 2,8 млн детей снова пошли в школы, с которых 14 сентября были сняты ограничения, действовавшие из-за эпидемии коронавируса.

Об этом: В Краснодаре три школы отправляются на дистанционное обучение

Три школы Краснодара временно переводятся на дистанционное обучение, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации города.

В новом учебном году будет действовать ряд ограничений и особенностей: занятия у разных классов и групп будут начинаться в разное время, школьников пересадят за одноместные парты, учащиеся должны будут носить маски всё то время, что они находятся в школе (за исключением времени самих занятий).

В последние две недели сотрудники образовательных учреждений и местных властей готовили помещения к возобновлению занятий, в том числе проводили санитарную обработку.

В понедельник, 14 сентября, в школах и вузах Италии начался новый учебный год.

О соблюдении санитарной дистанции говорить не приходится, похоже, что «разведение» уроков разных классов по времени было осуществлено на слишком эффективно, отмечают наблюдатели.

В первый день нового учебного года, понедельник, 14 сентября, перед зданиями целого ряда школ в Италии образовались очереди из учащихся и их родителей, передают местные СМИ.

Подробности в материале: На Камчатке школы отказываются работать в две смены

В Камчатском крае руководство школ отказывается от работы в две смены и переводит детей на дистанционное обучение. Глава региона Владимир Солодов назвал такой подход к организации образовательного процесса с учётом рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции недопустимым.

Депутаты Госсовета Чувашии планируют обратиться к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой «об установлении дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей». Речь идёт о выплатах семьям, имеющим детей в возрасте 16—18 лет, в том числе в части трат на обучение детей.

Подробности в материале: Три бердские школы из-за коронавируса отправили классы на карантин

В Бердске три муниципальные школы закрыли некоторые классы на карантин. Причина — выявлены случаи заражения коронавирусом среди обучающихся. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Об этом: В Магадане учеников массово переводят на дистанционное обучение

Школьники Магадана постепенно переходят на дистанционное обучение — в активной фазе заражения коронавирусом находятся порядка 450 человек.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области запустило «горячую линию» для консультирования граждан по вопросам организации школьного питания. Звонки будут приниматься с 14 сентября по 5 октября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

В Камчатском крае из-за ОРВИ и коронавируса закрыты на карантин четыре школы и один класс.

Подробности в материале: В Якутске уходят от дистанционного обучения в школах

В школах Якутии применяется три формы обучения — очная, смешанная и полностью дистанционная. Но уже с 21 сентября планируют перевести на традиционное обучение 5, 9, 10−11 классы. В общей сложности — более 13,5 тыс. школьников.

В Кунгуре Пермского края у воспитанника детского сада выявлено заражение коронавирусом. Ситуацией обеспокоены родители, которые водят своих сыновей и дочерей в это дошкольное учреждение, сообщает iskra-kungur.ru.

Подробности в материале: Ростовские училища и техникумы получат 137 млн рублей на борьбу с COVID-19

Образовательным учреждениям Ростовской области направят 137 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Три детских сада закрыты, 21 класс школ отправлен временно на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом на территории Республики Крым, по данным на 15 сентября. Данные на заседании оперштаба привела министр образования и науки республики Валентина Лаврик , сообщает ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Екатеринбурге закрыли на карантин 96 классов

По ОРВИ и гриппу закрылись на неделю 74 класса в 34 школах города. Решение принимает сама школа в случае, если заболеваемость — выше 20% от числа учеников в классе.

Из-за коронавируса оказались закрыты 22 класса в 19 школах города. Классы закрываются на две недели по предписанию Роспотребнадзора.

В 96 классах екатеринбургских школ временно ввели карантин по коронавирусу или ОРВИ, заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.

Подробности в материале: В школьное меню начальных классов Барнаула после жалоб добавили сосиски

Пояснения поставщиков школьных блюд о том, что, мол, завтраки и обеды тоже отличаются, родителей не устроили, мэрии Барнаула пришлось реагировать. О том, как изменилось меню, рассказывает официальный телеграм-канал Барнаула со ссылкой на депутатов Барнаульской городской думы Марину Понкрашёву , Кристину Юстус и Людмилу Ананьину .

В связи с инициативой Владимира Путина об организации для всех школьников младших классов России бесплатного питания, родительское сообщество Барнаула высказало недовольство тем обстоятельством, что меню детей, занимающихся в первую смену и во вторую, значительно отличалось.

Читайте также: В Архангельской области на дистанционное обучение отправили 41 класс

В Архангельской области растет число заболевших COVID-19 среди школьников — на дистанционное обучение отправили уже 41 класс.

В Республике Карелии школу поселка Элисенваара целиком закрыли на карантин, а учеников и педагогов перевели на дистанционное образование и работу. К таким мерам региональные власти прибегли после того, как у еще двух педагогов и одного учащегося выявили коронавирусную инфекцию.

Подробности в материале: В Якутии на бесплатное питание младшеклассника тратят менее 76 рублей

Во всех школах Якутска ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели выделен 131 млн рублей из федерального бюджета.

Подробности в материале: Катастрофа и фарс: родители жалуются на горячее питание в школах

По всей видимости, теперь в Минпросвещения всерьёз займутся всеми проблемами, связанными с обеспечением горячим питанием школьников, а новый канал связи через «Госуслуги» не станет лишь жалобной книгой, где родители будут писать про ситуации в школах.

Подробности в материале: В Забайкалье бесплатными обедами не обеспечили школьников-инвалидов

В частности, заявлено что льготы лишились 300 детей инвалидов, обучающиеся в муниципальном образовательном учреждении « Средняя общеобразовательная школа № 2 », находящейся в районном центре. В связи с несвоевременной организацией поставки продуктов питания, прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление.

Многие регионы России столкнулись с трудностями при выполнении поручения президента об организации бесплатного горячего питания для учеников школ младших классов. Судя по официальному сообщению прокуратура Забайкалья, этот регион не стал исключением.

Об этом: Родители выступают против масок для детей в черногорских школах

Более тысячи человек подписали петицию в минобразования Черногории с просьбой об отмене меры ношения детьми масок в классах, сообщает газета Dan.

Об этом: Ямальские родители возмущены очередями в поликлиниках

«Практически все три тысячи детей зашли в сады. Открылись все школы — тысяча семьсот детей. Через неделю все эти дети начали болеть. С 7 по 10 сентября мы обслужили тысячу двести вызовов. Пять ковиных бригад обслуживают детей на дому. Поэтому я обращаюсь к населению и прошу: чтобы не создавать очередей, вызывайте врача на дом», — прокомментировала ситуацию заведующая детской поликлиники Салехарда Наталья Ащеулова .

Помимо получения обязательных справок для детского сада и школы, в поликлиниках наблюдается сезонный наплыв детей с ОРВИ.

В столице Ямала родители возмущены большими очередями в поликлиниках. Свой гнев они выливают в социальных сетях, сообщают « Вести-Ямал ».

«Как сейчас принято привлекать внимание к собственному изданию — великолепный журналистский заголовок: «школьники пожаловались на депрессию». Для того, чтобы понять, что у человека именно депрессия, а не проблемы поведенческих ощущений, нужно как минимум иметь медицинское образование. Школьник сам вряд ли сможет оценить масштаб ущерба собственного здоровья, которое причинено по необходимости соблюдения изоляционных мероприятий.

В школе учиться легче, чем дома, потому что необходимо значительно больше мотивировать, но это не депрессия. Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай , отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM , раскритиковала опубликованный ранее материал о том, что больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки:

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По сообщению пресс-службы ведомства, инфицированный коронавирусом ученик школы в Тольятти был выявлен в конце прошлой недели.

Учеников одного из класса лицея № 67 в Тольятти перевели на дистанционное обучение после выявления у одноклассника коронавирусной инфекции. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Об этом: В Иваново ещё один класс отправился на дистанционное обучение

Девять учеников 11 класса лицея №33 Иваново самоизоляцию на две недели. Решение было принято после выявления среди учеников носителя коронавируса.

Об этом: Две учительницы липецкого лицея заразились коронавирусом

В Липецке две учительницы начальных классов лицея № 44 заразились коронавирусом. Два класса переведены на домашнее обучение. За состоянием детей следят врачи.

По словам одного из парламентариев, учителя иногда просят справку с отрицательным тестом на COVID-19 у детей, переболевших ОРВИ.

«Cправку не надо, поэтому если есть такой сигнал, скажите — мы поработаем», — ответила Сибирцева на вопрос депутатов.

Если ребёнка лечили не от новой коронавирусной инфекции, то у него не должны просить документ о ее отсутствии.

Переболевшему ОРВИ школьнику не требуется иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.

Об этом: В Пензенской области коронавирус за сутки выявили у 11 детей

В Пензенской области по состоянию на 15 сентября подтверждены 95 новых случаев COVID-19. Среди заболевших за последние сутки есть дети. Под медицинским наблюдением остаются 4 430 человек, снято с коронавирусного учета 29 852 пензенца.

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Большинство классов ушли на карантин по гриппу или ОРВИ. Из-за COVID-19 закрылись лишь менее трети классов — 95.

В Свердловской области закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ 368 классов в школах региона. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1−6 лет) и раннего школьного (7−13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3−2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах, сообщает Роспотренадзор.

В рамках первого этапа исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции.

В Чувашии в этом году «сложилась неординарная ситуация» в связи с ремонтом школ: средства выделены рекордные (1,3 млрд рублей) и не все муниципальные образования «смогли справиться с освоением». В результате к началу учебного года в трёх школах не был завершён ремонт, наиболее сложная ситуация сложилась в вурнарской школе № 1, где работы шли «шатко-валко», и «был утерян контроль за ходом строительства». Одна из причин срыва — пандемия коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 15 сентября заявил на сессии Госсовета республики глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев .

В городе Кириши Ленинградской области целую гимназию отправили на дистанционное обучение после того, как у нескольких школьников, вернувшихся с летнего отдыха, заподозрили коронавирусную инфекцию. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подробности в материале: Районная школа в Удмуртии переведена на дистанционное обучение

Школа №2 в удмуртском поселке Яр переходит на дистанционное обучение. Четыре работника столовой из шести «в один день, буквально, слегли с высокой температурой». Диагноз сотрудников пищеблока не уточняется.

Читайте также: В Новгородской области на карантин закрыты 120 классов в 40 школах

В Новгородской области с начала нового учебного года на карантин по причине инфекционных заболеваний закрыты 120 классов в 40 школах, в том числе шесть классов в связи с коронавирусной инфекцией в Великом Новгороде и Пестово.

С 1 сентября текущего года 4061 педагог, или 40% от общего числа учителей, работающих в школах Марий Эл, будет получать дополнительные выплаты за классное руководство.

Подробности в материале: В Калужской области более 47 тыс. школьников получают горячее питание

Бесплатное горячее питание получают порядка 47,5 тыс. учащихся начальных классов 318 калужских школ. В начале учебного года во всех образовательных организациях Калужской области состоялись уроки здоровья, на которых детям были разъяснены правила гигиены. В каждой школе разработан собственный алгоритм действий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По данным Минпросвещения РФ, в 2020 году более 815 тысяч детей из 59 регионов страны отдохнули в оздоровительных лагерях. Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта подготовили очные программы, в которых приняли участие более 1,3 млн ребят. К мероприятиям в дистанционном режиме присоединились почти 10,4 млн школьников.

Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября в защитных масках. Дарья Драй © ИА REGNUM

Случаи заражения коронавирусом выявлены в школах Чановского, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на эксклюзивную информацию от источника в Роспотребнадзоре.

Читайте подробнее: В Хабаровске 120 классов закрыли на карантин по ОРВИ

В Хабаровске у 1066 учеников диагностировали ОРВИ. Занятия приостановлены в 120 классах в 41 школе.

«Очень важная миссия у родителей учеников: то, какой пример они подают своим детям в новых реалиях, то, насколько серьезно воспринимают проблему и реагируют на нее, является одним из ключевых факторов развития ситуации с эпидемией в нашей стране. На родителей, как и на педагогов, ложится очень большая нагрузка и ответственность», — прокомментировала ситуацию с частичным переходом на дистанционное обучение школ член Общественной палаты РФ Наталья Кравченко .

В Южно-Сахалинске в школе №5 у ученика 3 Б класса лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.

За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 пациентов, скончался — один.

С наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, заболевших ОРВИ. SARS-CoV-2 выявлен у 993 детей до 17 лет. С 1 сентября 2020 г прирост составил 31 случай.

Во Владивостоке 17 классов в 12 школах перевели на дистанционное обучение в связи с выявленными носителями коронавирусной инфекции.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал 14 сентября, дети могут написать дома. Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом и введенных в школах мер предосторожности в этом году возможность дистанционного проведения предусмотрена для всех этапов ВсОШ. Как сообщало ИА REGNUM , весной 2020 года заключительный этап олимпиады был отменен. Минпросвещения объяснило это эпидемиологической ситуацией.

В Барнауле в одной из пригородных школ один из старших классов из-за большого количества детей с диагнозом ОРВИ «закрыт» на карантин. При этом дети не будут посещать школу неделю, но дистанционное обучение в этот период не предполагается.

Подробности в материале: В Карелии еще 110 школьников отправились на «дистанционку »

В Республике Карелии еще 110 школьников переведены на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Еще 13 классов региона переведены на «дистант» из-за ОРВИ. Об этом 16 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков .

Читайте также: В Пензенской области на карантин ушли 12 классов

В Мокшанском, Заречном районах и в Пензе на карантин закрыты 12 классов, из них пять — перешли на дистанционное образование из-за COVID-19. Также на карантин закрыты три группы в детских садах.

Читайте также: В Обнинске у школьника нашли коронавирус

Управление образования Обнинска получило предписание от санитарных властей перевести класс одной из школ города на удалённое обучение, так как у одного из учащихся был выявлен подтверждённый коронавирус.

11 сентября ИА REGNUM направило официальный запрос в Департамент образования города Москвы с просьбой предоставить оперативную информацию об эпидемиологической ситуации в школах Москвы по состоянию на 11 сентября. Однако по состоянию на 16 сентября в пресс-службе так и не ответили, сколько в городе школ, где хотя бы один класс отправили на карантин из-за коронавируса или подозрения на него, сколько классов в московских школах находятся на карантине, а также сколько подтверждено случаев COVID-19 у школьников.

Помимо этого, частично на карантин ушел 51 класс в 30 общеобразовательных учреждениях, закрыты три филиала детских садов (два — в Табунском районе, один — в Петропаловском), частично — три группы в двух детских садах.

С началом учебного года в Алтайском крае увеличилась заболеваемость ОРВИ среди школьников. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на данные регионального министерства образования, спустя две недели после начала учёбы полностью закрыта Петропавловская СОШ.

Читайте также: Венесуэла начала новый учебный год на дистанционном образовании

«Поддержка дистанционного образования очень сильна, его поддерживает 80% опрошенных жителей страны», — сказал Мадуро.

Школы и университеты Венесуэлы начнут новый учебный год в дистанционном формате. Об этом в ходе совещания с представителями министерства образования, департаментов образования и руководителями учебных заведений заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро .

Об этом: Карантин по коронавирусу ввели 25 нижегородских детсадов и 41 школа

По состоянию на 16 сентября на карантин по коронавирусу отправлены 0,36% от общего числа групп в детских садах и 0,67% от общего числа классов в Нижегородской области. Так, на карантин отправлено 28 групп в 25 детских садах. Полностью на карантин ушли школа №6 в Выксе и школа в селе Вареж. Кроме того, карантин соблюдают 56 классов 39 школ.

В детских садах Москвы с октября возобновляются занятия в рамках допобразования.

На дополнительные выплаты классным руководителям в РФ будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей станут в общей сложности более 810 000 учителей.

В Минпросвещения напомнили, что должны сохраняться все выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на региональном уровне. Кроме того, один педагогический работник может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нём. Однако должно быть не более двух выплат одному человеку при условии осуществления классного руководства в двух и более классах.

Подробности в материале: В Югре на дистанционное обучение переведены 0,5% школьников

Вопрос о переводе образовательных учреждений ХМАО на дистанционное обучение не рассматривается, подчеркнул Андрей Дренин.

В основном, на дистанционное обучение переведены школьники Сургута, где 23 класса на карантине по коронавирусу, и Нижневартовска — 29 классов. В городе Советском на карантин переведена школа из-за сезонного подъёма ОРВИ.

«Это всего 0,5% от всех учащихся», — уточнил Андрей Дренин.

В Югре более 1,2 тыс. школьников из 69 классов общеобразовательных школ в десяти муниципалитетах переведены к 16 сентября на дистанционное обучение. Об этом СМИ сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин .

Подробности в материале: В 10 школах Ижевска 26 классов ушли на карантин

По состоянию на 16 сентября на карантин отправили 26 классов 10 ижевских школ. Кроме того, карантин объявлен в двух группах детских садов №68 и 214.

В Пермском крае две школы переходят на дистанционное обучение. О таком формате подачи знаний заявило руководство гимназии № 9 в Чайковском и Юсьвенской средней школы. Причиной является всплеск заболеваемости ОРВИ.

В Борисовском районе Белгородской области две школы были закрыты на карантин. Как сообщает ТАСС, также были закрыты отдельные классы ещё в 14 школах.

Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) была переведена на дистанционное обучение из-за того, что у одного из студентов филологического факультета выявили коронавирус, сообщает ura.ru.

В Сибирском федеральном университете (СФУ) на данный момент зафиксировано и госпитализировано около десяти заразившихся коронавирусом — это студенты разных курсов и направлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

В Биробиджане Еврейской автономной области на карантин из-за коронавируса закрыты в школах восемь классов, на дистанционное обучение перевели 25 учащихся художественной школы.

В Приморье 20 классов уже перевели на дистанционное обучение — среди учеников выявили носителей коронавируса и заболевших.

По состоянию на 16 сентября, на карантин закрыты два класса в городе Гай и один в Новотроицке. Обучение школьников организовано с использованием дистанционных технологий.

В двух городах Оренбургской области из-за случаев заражения коронавирусом в школах вводят карантин, а учеников переводят на дистанционное обучение, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Школьникам, похоже, не пришлись по душе новые требования Роспотребнадзора. В Москве учащиеся из разных параллелей общаются не только за периметром школ, но и в зданиях на переменах. Над принятыми мерами смеются даже дети! Это ли не фарс?!

В Ульяновской области в рамках программы «Земский учитель» определены 17 победителей, которые будут работать в восьми муниципалитетах.

В Карелии из-за заболеваний ОРВИ у школьников на дистанционное обучение переведено еще девять классов. Новых карантинов из-за коронавируса в образовательных учреждениях республики за сутки не введено.

Подробности в материале: В поликлиниках Пензы появятся отдельные кабинеты для выдачи справок детям

В поликлиниках Пензенской области выделят отдельные кабинеты для предоставления справок ученикам и детям дошкольного возраста. Документ будет выдан в день обращения.

Подробности в материале: В Благовещенске родители раскритиковали солёные огурцы в меню школьников

В Благовещенске в рамках работы «открытой приёмной» в гимназии №25 родители учащихся младших классов пожаловались на солёные огурцы и морскую капусту в меню бесплатного питания.

Читайте также: В Кургане закрыта на карантин детская художественная школа

Ранее департамент образования и науки региона сообщал, что на карантин в Курганской области ушли несколько классов в 17 школах и трёх детских садах в десяти муниципалитетах. Из них четыре класса в школах и две группы в детских садах отправлены на карантин в связи с коронавирусом, остальные — с ОРВИ.

Портал « Область 45 » со ссылкой на собственный источник сообщает, что у одного из педагогов художественной школы выявлен коронавирус.

В Кургане с 17 сентября на дистанционное обучение переведена детская художественная школа им. Илюшина. Об этом сообщается на странице данного учреждения дополнительного образования в соцсети «ВКонтакте».

В Липецке 14 классов в пяти школах перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова .

«На мой взгляд, проблемные точки — это, наверное, недостаточное финансирование в субъектах, когда выделяется маленькая сумма: 15 рублей, 20 рублей. И, естественно, на эту сумму невозможно представить нормальное питание, полноценное, здоровое и так далее. Но это уже вопрос к субъектам», — сказала Шевкун.

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера заявил о временном переходе на расширенный дистанционный вариант обучения. Решение принято на внеочередном заседании Ученого совета вуза 16 сентября.

По его словам, массовые вспышки коронавируса в российских школах отсутствуют, и оснований для перевода школьников на дистанционное образование нет.

Читайте подробнее: В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек коронавируса в школах

По его словам, это касается и детских садов, и школ, и учреждений профессионального образования.

Эпидемиологическая обстановка в российских образовательных учреждениях остаётся стабильной. Об этом 17 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

В школах Карачаево-Черкесии не планируется введение дистанционного обучения. Несмотря на то, что есть единичные случаи заболевания детей и учителей, образовательные учреждения продолжают работать в очном порядке. Об этом сообщил 16 сентября глава республики Рашид Темрезов , комментируя текущую ситуацию по коронавирусу в регионе.

«Что касается данных, то буквально утром, у нас ежедневный мониторинг ситуации, я хочу сказать что есть случаи обнаружения коронавирусной инфекции есть, но это единичные случаи. Закрыто всего 0,09% дошкольных учреждений и 0,1% школ. Каких-то опасений нет», — сказал Кравцов.

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России счисляется десятыми долями процента. Такие цифры 17 сентября привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

13:55 17.09.2020

В Ульяновской области по одному случаю заражения коронавирусом зафиксировано в 13 школах.

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Об этом: В Ульяновской области случаи заражения коронавирусом выявлены в 13 школах

14:45 17.09.2020 Новое расписание школьных занятий. Георгий Балаков © ИА REGNUM

15:01 17.09.2020 В Оренбургской области в пяти школах объявлен карантин. В учреждениях образования в пяти классах выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В пяти школах Оренбуржья ввели карантин по COVID-19

15:46 17.09.2020 Напомним, что после того, как класс отправляют на карантин из-за случая или подозрения на коронавирус, детям разрешено вернуться к очным занятиям только после предоставления справки.

16:20 17.09.2020 Учебный класс. Георгий Балаков © ИА REGNUM

16:58 17.09.2020 Из 730 новых случаев коронавируса, подтверждённых в Москве за последние сутки, на детей в возрасте от 0 до 18 лет приходится 13,9%. Это значит, что более 100 заболевших — дети.

17:49 17.09.2020 В Приморье 20 классов перевели из-за коронавируса на дистанционное обучение. © Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

18:06 17.09.2020 Классы в 12 школах Ивановской области отправлены на карантин из-за коронавируса. Читайте об этом: В Ивановской области классы в 12 школах отправлены на дистанционку

18:14 17.09.2020 В Калужской области на дистанционном обучении сегодня находятся семь классов: пять из-за подтверждённого коронавируса у учеников и ещё два класса по причине болезни учащихся острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом 17 сентября заявил в ходе прямого эфира в социально сети министр образования и науки региона Александр Аникеев. «Мы ежедневно проводим мониторинг. По состоянию на конец дня 16 сентября у нас с подтвержденным диагнозом COVID-19 14 учащихся из 112 тысяч детей. В связи с этим пять классов переведены на дистанционное обучение. Полного перехода школ на дистанционное обучение не будет. На него мы будем переводить лишь те классы, в которых существует опасность заражения», — подчеркнул Александр Аникеев. Читайте подробнее: Калужский министр: полного перехода школ на дистанционное обучение не будет

18:17 17.09.2020 Всего 1% школьных классов в Москве переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса, уверяет мэр Сергей Собянин.

18:38 17.09.2020 Из-за распространения коронавируса в Москве переведены на дистанционное обучение 1% школьных классов. Об этом 17 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас 99% классов в школах Москвы «продолжают работать в нормальном, обычном режиме». Читайте подробнее: В Москве из-за коронавируса перевели на «удалёнку» 1% классов

19:32 17.09.2020 Гимназию №7 в Мурманске перевели на дистанционный режим работы до 26 сентября — у одного из преподавателей подтвердился COVID-19. Подробности в материале: Учеников мурманской гимназии перевели на дистанционное обучение

20:52 17.09.2020 Дистанционное ообразование. mos.ru. Евгений Самарин

21:05 17.09.2020 По состоянию на 17 сентября в Нижегородской области на карантин по коронавирусу закрыты 0,33% от общего числа групп в детских садах и 0,74% от общего числа классов в школах. В четырёх учреждения среднего профессионального образования ушли на карантин четыре группы. Также карантин соблюдают две группы ННГАСУ (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет). Читайте также: 115 классов в нижегородских школах отправили на карантин по коронавирусу

03:35 18.09.2020 В школах Владивостока увеличили сумму на питание учеников — с 42 до 70 рублей. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели дополнительно выделено 147 млн рублей. Читайте подробнее: В школах Владивостока увеличили сумму на питание учеников

04:30 18.09.2020 В Магаданской области пока нет полностью закрытых на карантин школ, но 390 учеников, которые находились в контакте с зараженными, находятся на дистанционном обучении. Читайте подробнее: На Колыме в школах выявили 16 носителей коронавируса

07:12 18.09.2020 Власти Хабаровского края с учётом роста ОРВИ среди населения принимают дополнительные меры профилактики, в том числе будут проводить диагностику для выявления заражения коронавирусом. Подробности в материале: В школах Хабаровского края всех с ОРВИ будут тестировать на коронавирус

07:27 18.09.2020 На Чукотке за классное руководство учителя должны получить доплаты до 25 сентября. Читайте подробнее: Стало известно, сколько получат учителя Чукотки за классное руководство

07:40 18.09.2020 Проректор по управлению инфраструктурой и социальной деятельности БФУ им. Канта Ольга Усманова заявила ИА REGNUM, что университет нашел возможность в полном объеме обеспечить средствами индивидуальной защиты студентов и преподавателей. «Университет оснащен всем необходимым, чтобы соблюдать меры предосторожности в период распространения коронавируса», — добавила она.

08:17 18.09.2020 Около десяти студентов Сибирского федерального университета госпитализировали с COVID-19

09:09 18.09.2020 В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

09:37 18.09.2020 На Чукотке с начала учебного года за счёт средств федерального бюджета ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. При этом бесплатные завтраки из средств местного бюджета уже много лет получают все школьники. Подробности в материале: На Чукотке увеличили стоимость бесплатных завтраков в школах

09:46 18.09.2020 Школы в Бурятии, в которых обучается более тысячи детей, с понедельника, 21 сентября, частично переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил в обращении к жителям глава республики Алексей Цыденов, сославшись на ухудшение ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: Крупные школы в Бурятии частично переведут на дистанционное обучение

09:48 18.09.2020 В Новосибирске из-за коронавируса 14 классов в 13 школах отправлены на карантин. Также были закрыты две группы в двух детсадах города. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Мэр уточнил, что полностью перешедших на дистанционное образование учебных заведений в Новосибирске нет. Об этом: В школах Новосибирска на карантин из-за коронавируса отправили 14 классов

09:48 18.09.2020 В Чувашии с начала учебного года в образовательных учреждениях официально выявлен 21 случай заражения коронавирусом среди детей и педагогов. Читайте подробнее: В школах и детсадах Чувашии выявлен 21 случай заражения коронавирусом

10:19 18.09.2020 В Чувашии за неделю резко выросла заболеваемости ОРВИ среди детей, а то время как среди взрослого населения отмечен спад. Подробности в материале: В Чувашии произошёл всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей

10:33 18.09.2020 В 18 школах Республики Калмыкии выявлены случаи заражения коронавирусом среди детей и педагогов. Читайте подробнее: В Калмыкии уточнили число случаев заражения коронавирусом в школах

10:38 18.09.2020 В Республике Карелии начался подъем заболеваемости респираторными заболеваниями. За прошедшую неделю в регионе эпидемиологический порог по ОРВИ был превышен на 54%. Большинство заболевших — дети школьного возраста, из-за чего целые классы отправляют на дистанционное обучение. Об этом: В Карелии из-за ОРВИ школьников отправляют на «дистант»

10:58 18.09.2020 Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера переводит студентов на дистанционное обучение. (сс) Art Tsoy

11:21 18.09.2020 К вопросу о надёжности МЭШ, активно продвигаемой чиновниками, в том числе как элемент дистанционного образования в случае необходимости: 18 сентября родители обнаружили, что в электронном дневнике «слетели» оценки по некоторым предметам. Может быть, техническая ошибка, а может быть, и нет…

11:33 18.09.2020 Мэр Кемерова Илья Середюк подписал постановление «О порядке использования межбюджетного трансферта на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отмечается, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены (приостановки) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются для работников рабочим временем. Подробности в материале: Кемеровским учителям назначили дополнительные денежные вознаграждения

11:36 18.09.2020 В Уральском государственном университете все сотрудники за счёт вуза обеспечены средствами защиты. Об этом заявил проректор по административно-хозяйственной работе и строительству образовательной организации Вадим Трофимычев. Работники получили маски. А во всех подразделениях имеются санитайзеры, и их запас обновляется по мере необходимости. Кроме того, в холлах возле всех входов приходящим измеряется температура. Также в учреждении соблюдается санитарная дистанция, а помещения регулярно проветривают и обрабатывают. Также ведётся журнал регистрации состояния здоровья и контактов сотрудников. В планах и профилактические беседы. «ЮУрГУ создал все условия для соблюдения масочного режима», — отметил Вадим Трофимычев. Читайте подробнее: В Южно-Уральском госуниверситете рассказали о мерах профилактики COVID-19

11:41 18.09.2020 МФТИ закупил более миллиона медицинских масок. Подробности в материале: В МФТИ отказались от идеи закупать многоразовые маски

12:14 18.09.2020 Родители и дети жалуются, что в школах холодно. Не удивительно, что в поликлиниках очереди, а записи, чтобы взять у врача справку после ОРВИ, приходится ждать неделю.

12:14 18.09.2020 В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с 21 сентября часть занятий будет проходить в дистанционном формате. Практические и лабораторные занятия, а также лекции в малых группах остаются в офлайн-режиме. Об этом вуз сообщает на своей странице в соцсети. Об этом: Ещё один пермский вуз объявил о переходе на дистанционное обучение

12:15 18.09.2020 С наступлением учебного года в школах Забайкалья стали закрывать на карантин по коронавирусу не только целые классы, но даже школы. Как сообщает сегодня, 18 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светланы Лапы, ограничительные мероприятия введены в 29 школах, 10 дошкольных учреждениях, 14 училищах, лицеях, вузах. Об этом: Забайкалье из-за коронавируса закрыты десятки школ

12:40 18.09.2020 В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с 21 сентября часть занятий будет проходить в дистанционном формате. (сс) Toshishi

12:56 18.09.2020 Отметим, что в школах уже начали делать детям прививки от гриппа. Родители получают уведомление, в котором письменно дают согласие или отказ от вакцинации.

13:05 18.09.2020 Школа №94 Воронежа будет переведена частично на дистанционный режим работы, причина — выявление носителя коронавируса в учебном заведении. Случай заражения подтвердился у педагога. Об этом сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе мэрии. Читайте подробнее: В Воронеже первую школу отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19

13:26 18.09.2020 Несмотря на начало осеннего семестра и наплыва тысяч студентов со всей страны, распространение коронавирусной инфекции среди студентов и сотрудников Университета Умео находится на крайне низком уровне, о чем свидетельствуют полученные результаты массового тестирования. Об этом 17 сентября сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Так, из почти 10 000 протестированных преподавателей и студентов высшего учебного заведения наличие заболевания COVID-19 подтвердилось только у 6 человек. Данному результату удивилась даже руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл. «Я ожидала большего количества случаев», — призналась Уизелл, добавив, что даже несмотря на эти позитивные результаты тестирования, коронавирусная инфекция все равно продолжает распространяться в Умео. Читайте подробнее: В Швеции в вузе выявили шесть случаев заражения коронавирусом

13:53 18.09.2020 Дистанционное обучение. © ИА REGNUM

13:59 18.09.2020 В Удмуртии на карантин по ОРВИ отправлены 303 школьных класса. Кроме того, восемь классов-комплектов также находятся в карантине в связи с контактными по коронавирусу, а также случаями внебольничной пневмонии. Подробности в материале: В Удмуртии более 300 школьных классов отправлены на карантин

14:27 18.09.2020 Около 200 детей с симптомами вирусных заболеваний не допускаются ежедневно к занятиям во время утренних фильтров в школах Татарии. Данные меры профилактики обоснованы своей эффективностью. Читайте также: Около 200 школьников с симптомами ОРВИ ежедневно выявляют в Татарии

14:47 18.09.2020 В Бурятии школы с количеством учащихся свыше 1000 детей переходят на частичное дистанционное обучение. egov-buryatia.ru

15:07 18.09.2020 В Чувашии малоимущие семьи с тремя и более детьми продолжают получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе. cap.ru

15:36 18.09.2020 В связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в Дании, премьер-министр Метте Фредериксен объявила об ужесточении карантинного режима. Об этом 18 сентября сообщила газета Aftonbladet. «Поскольку сейчас уровень распространение инфекции велик, и она обнаруживается по всей территории Дании, мы наращиваем свои усилия», — констатировала Фредериксен. С полудня 19 сентября дня будут запрещены все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Приостанавливается работа кафе, ресторанов и баров после 22:00 вечера. «Будут возникать вопросы: сколько друзей можно взять с собой после школы? Поэтому хорошим советом является руководство здравым смыслом», — заявила Фредериксен. Ограничения будут действовать до 4 октября. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Дании ужесточаются карантинные ограничения

15:56 18.09.2020 Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу разъяснило порядок действий родителей, если их ребенок отсутствовал в школе не более чем на один день из-за болезни или по другой уважительной причине. В ведомстве уточнили, что справку придется брать практически в любом случае. Об этом: Роспотребнадзор Петербурга разъяснил, когда школьникам приносить справку

16:44 18.09.2020 «Спустя две недели мы не видим резкого всплеска заболеваемости. Кроме того, ни в одном из случаев источником заражения не являлась образовательная организация. В большей части это семейные контакты либо завоз заболевания с других территорий», — директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как прошли первые недели обучения школьников в условиях пандемии. Читайте также: «Задачи сделать концлагерь из школы у нас нет» — интервью с чиновником

16:49 18.09.2020 Учебный год начался в Псковской области в срок и без проблем, массовых заражений коронавирусом в общеобразовательных заведениях не зафиксировано. Однако с начала учебного года инфекцию выявили уже у 26 учащихся, а одну школу отправили на карантин из-за заболевшего педагога. Об этом 18 сентября заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании областного оперативного штаба, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Псковской области выявлено 26 заразившихся коронавирусом школьников

17:52 18.09.2020 В Республике Калмыкия решили больше не переводить школьные классы на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM. Подробнее: В Калмыкии дистанционное обучение сочли «неактуальной мерой»

17:53 18.09.2020 В Кабардино-Балкарии перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса учащихся школы в Баксанском районе. Образовательная организация расположена в селении Псычох, в ней учатся 129 детей. Как отметил глава управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов, «исключить занос (коронавируса) в учебное заведение невозможно», но массового закрытия школ в регионе не планируется. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии перевели на «дистанционку» одну школу

18:21 18.09.2020 Министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова. dagminobr.ru

19:54 18.09.2020 Московская электронная школа. mos.ru

22:01 18.09.2020 Министр образования Чувашии Сергей Яковлев проверил школьное питание. cap.ru

13:51 19.09.2020 В Екатеринбурге отказались пускать в школу первоклассника, который пришёл раньше положенного времени. Об этом сообщила журналистам мать ребёнка. Мальчик пришёл в школу в 7:20 утра (время местное). Охранник отказался запускать школьника в здание. Между тем на улице в это время шёл дождь, и было холодно, жалуется мать. Сложности могли возникнуть из-за того, что в школах разводят потоки входящих. Об этом: В Екатеринбурге не пустили в школу ребёнка, пришедшего «слишком рано»

06:53 21.09.2020 В Чувашии разрешили проводить детские спортивные соревнования и тренировки, при этом сохраняются санитарно-эпидемиологические требования в части наполнения ФОКов. Читайте также: В Чувашии возобновляются спортивные соревнования среди детей

07:00 21.09.2020 В Забайкальском крае, по сравнению с прошлой неделей, отмечается прирост в 58,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапы. По её словам, чаще всего болеют дети, особенно школьники. Об этом: Забайкальские школьники всё чаще болеют ОРВИ

07:07 21.09.2020 С наступлением нового учебного года ситуация с распространением SARS-CoV-2 осложнилась в учебных заведениях Забайкалья. Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении. В настоящее время действующими остаются 44 очага образовательных учреждениях. Читайте подробнее: Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

07:55 21.09.2020 Массовое социально — психологическое тестирование школьников и студентов на предмет употребления наркотических средств стартует в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяны Цымпиловой, всего будет охвачено почти 70 тысяч учащихся школ, организаций профессионального образования и высших учебных заведений. Об этом: Школьников и студентов Забайкалья расспросят про наркотики

08:30 21.09.2020 Горячее питание в школе. edu.gov.ru

08:54 21.09.2020 Учебные заведения в Монгун-Тайгинском районе Тувы продолжают работу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки республики Юрий Ооржак. Читайте подробнее: Школы в закрытом на карантин районе Тувы работают в очном режиме

09:20 21.09.2020 Качество предоставления бесплатного горячего питания в некоторых общеобразовательных учреждениях Читы проверил лично руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, всего в столице Забайкалья данная льгота распространяется на более чем 16 тысяч человек. Довольны этим новшеством не только дети, но и их родители. «Мой сын очень разборчив в еде. А в школе все съедает», — делится радостью мама первоклассника Никиты. Подробности в материале: «Дети не будут есть, если невкусно»: в школах Читы провели проверку

09:49 21.09.2020 В Оренбурге школа № 68 переводит учеников двух классов на дистанционное обучение. Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом. Об этом проинформировала начальник городского управления образования Лариса Бебешко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: Школа Оренбурга переводит учеников на дистанционное обучение

09:58 21.09.2020 Начало нового учебного года негативным образом сказалось на распространении коронавируса в образовательных учреждениях Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, SARS-CoV-2 выявлен у 46 детей и девяти педагогов в 41 школе региона. Закрыты по одной группе в 10 детских садах области, там выявлены два случая заражения у детей. Единичные случаи заболевания диагностированы в учреждениях среднего профессионального образования и вузах. Читайте также: Школы Приангарья закрывают на карантин из-за SARS-CoV-2

10:12 21.09.2020 График питания в школьной столовой. admin.msuchita.ru

10:30 21.09.2020 В Чувашии в пяти районах началась подача тепла. Врио главы республики Олег Николаев напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора в части возможного досрочного начала отопительного сезона в образовательных учреждениях, чтобы, в том числе, «не допустить всплеска инфекционных заболеваний — не только коронавирусной инфекции, но и ОРВИ, других заболеваний». Подробности в материале: В пяти районах Чувашии начался отопительный сезон

11:08 21.09.2020 Несмотря на то, что подавляющее большинство учащихся Алтайского края в настоящее время обучаются очно, посещают школы и детские сады, уже семь классов (148 человек) переведены на дистанционное обучение. Как поясняет сегодня, 21 сентября, официальный телеграм-канал правительства региона, такую вынужденную меру пришлось предпринимать, потому как у нескольких человек есть подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Об этом: Алтайских школьников переводят на «дистанционку» из-за коронавируса

11:27 21.09.2020 В школе. edu.gov.ru

12:13 21.09.2020 В школах Краснодара коронавирус всё чаще подтверждается у учителей, в связи с этим на данный момент три учебных заведения переведены на дистанционный режим работы. Об этом говорилось 21 сентября на планёрном совещании в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии. Читайте также: В Краснодаре 49 классов отправлены на дистанционное обучение

12:15 21.09.2020 У двух сотрудников одной из школ Коми подтвердили COVID-19, учреждение закрыли на карантин. Подробности в материале: В Коми из-за COVID-19 закрыли школу

12:29 21.09.2020 В школах Калужской области выявлено 14 учащихся и 12 педагогических работников, у которых лабораторно подтвержден COVID-19. Подробности в материале: В Калужской области коронавирус подтверждён у 12 учителей и 14 школьников

12:42 21.09.2020 В столице Бурятии Улан-Удэ на дистанционное обучение частично переведены учащиеся 28 городских школ. По словам руководителя комитета по образованию администрации Татьяны Митрофановой, всего на «дистанционку» переведены 489 классов с более чем 15 тыс. учащимися. Это около 32% от числа школьников. В школах составлено новое расписание до конца четверти. Читайте также: 15 тысяч школьников в Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение

13:05 21.09.2020 Повар в защитной маске в школьной столовой. admin.msuchita.ru

13:51 21.09.2020 В Нижегородской области на дистанционное обучение из-за пандемии перевели учащихся 66 классов из 43 школ, то есть лишь 0,73% от общего числа школьных классов в регионе. Об этом: На карантин закрыли еще 113 классов в школах Нижегородской области

14:58 21.09.2020 Сок для школьников. admin.msuchita.ru

15:04 21.09.2020 Медицинские школьные инспекторы завершили свою работу в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики. Он поблагодарил инспекторов и сообщил, что они выполнили очень важную работу: первые три недели в школах были пройдены очень аккуратно. Не было допущено цепной реакции по заболеванию больших педагогических коллективов. В этом большая заслуга, в том числе и медицинских инспекторов. Подробности в материале: Глава Башкирии назвал работу медицинских инспекторов в школах важной

15:25 21.09.2020 В Тамбовской области на карантин закрыты отдельные классы в 32 школах и группы в семи детских садах, две школы полностью перешли на дистанционное обучение. Там ОРВИ заболели более 20% детей. Чиновники ситуацию с заболеваемостью в школах называют «стабильной». Подробности в материале: В Тамбовской области закрыты на карантин классы в 34 школах

15:33 21.09.2020 Учебный класс в школе Пензы. penza-gorod.ru

16:10 21.09.2020 В Калужской области продолжается активный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с большим количеством отсутствующих учащихся (до 52%) приостановлены занятия в 14 классах шести общеобразовательных учебных заведений Калуги и пяти классах в школе Козельского района. Читайте подробнее: В Калужской области отмечен всплеск простуды без гриппа

16:49 21.09.2020 В новом учебном году российские школы в обязательном порядке стали предоставлять услуги бесплатного горячего питания для детей с 1-го по 4-й классы. При этом родителям предоставляется возможность контролировать качество школьного питания. Для этого Роспотребнадзор разработал специальный чек-лист. Он охватывает все возможные факты нарушений, которые могут быть зафиксированы при работе школьной столовой. Несоответствие меню нормам питания детей разных возрастов, плохая организация санитарной безопасности, отсутствие контроля за качеством блюд — все это серьезные нарушения. Если вы, отвечая на вопросы чек-листа, обнаружили, что условия организации питания ваших детей не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, — это повод обратиться на горячую линию и получить рекомендации специалистов о том, как действовать в вашей ситуации. Телефон горячей линии: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).

17:20 21.09.2020 Школьная столовая. admin.msuchita.ru

17:52 21.09.2020 Роспотребнадзор продолжает исследования по мониторингу состояния школьного питания. Исследования пройдут в период с 21 сентября по 12 октября 2020 года в 24 пилотных российских регионах, во всех российских общеобразовательных учреждениях. Исследования организованы путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений. Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов.

17:53 21.09.2020 Ранее в 2019 году Роспотребнадзором уже была проведена серия пилотных исследований школьного питания в пяти российских регионах. Мониторинг показал, что существуют значительные нарушения в питании школьников — пониженное потребление кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Актуальна проблема избыточного потребления детьми жиров (в том числе за счет избытка кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления (фаст-фуд) и легкоусвояемых углеводов (сладких газированных напитков и др.). При этом школьники достаточно редко употребляют в питании овощи и фрукты. До 20% детей в России имеют избыточную массу тела или ожирение.

18:24 21.09.2020 Школьная столовая в школе Читы. admin.msuchita.ru

18:35 21.09.2020 В курганском селе Белозерском с 21 сентября по 5 октября 2020 года на дистанционное обучение переводится средняя школа, спортивная и школа искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белозерского района. Причина перевода на удалённое обучение — вспышка острой респираторной инфекции среди детей. Подробности в материале: В крупном курганском селе школу перевели на «дистанционку»

19:11 21.09.2020 В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту происшествия во время ремонта школы в Шумерле, где рабочего завалило во время обрушения стены: врачи диагностировали у него переломы нескольких рёбер. Подробности в материале: В чувашской школе во время ремонта обрушилась стена

19:39 21.09.2020 Пустующая сельская школа. Андрей Грук © ИА Красная Весна

20:28 21.09.2020 По данным Роспотребнадзора по Марий Эл на 21 сентября, из общего числа заболевших COVID-19 33 (0,7%) составили малыши до года, 169 (3,6%) — дети 1−6 лет, 166 (3,6%) — 7−14 лет, 51 (1,1%) — 15−17 лет, 373 (8%) — граждане 18−29 лет, 1379 (29,6%) — 30−49 лет, 1514 (32,5%) — 50−64 лет, 968 (20,8%) — 65 лет и старше.

21:03 21.09.2020 Санитайзер в классе. © ИА REGNUM

22:08 21.09.2020 Следователи СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело из-за массового заболевания учеников в школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева в поселке Шимск Новгородской области, которое произошло в начале сентября. Дело возбуждено по результатам доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По версии следствия, в период с 1 по 8 сентября 2020 года в результате допущенных организацией, оказывающей услуги по организации питания, нарушений санитарно-эпидемиологических правил произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся. ТАСС отмечает, что 8 сентября стало известно, что среди учеников шимской средней школы (всего в ней обучается 574 ученика) выявили 131 случай инфекционного заболевания, 59 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ. Школу закрыли на карантин, а с 16 сентября она возобновила работу в обычном режиме.

22:18 21.09.2020 Учащихся Чукотского окружного профильного лицея в Анадыре на Чукотке перевели на дистанционное обучение из-за заразившихся коронавирусом учеников и сотрудника учебного заведения. «В лицее обстановка осложнилась в конце прошлой недели. До этого на карантин было закрыто два класса — в каждом было зарегистрировано по одному положительному тесту на COVID-19. Вскоре коронавирус подтвердился и у представителя администрации учебного заведения. По этой причине 19 сентября было решено закрыть лицей полностью, включая общежитие. Дети, которые живут с родителями в городе, находятся на самоизоляции. Учатся все дистанционно. В таком режиме они будут находиться до 29 сентября, после чего всех повторно протестируют», — сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора 21 сентября.

22:33 21.09.2020 По данным на 21 сентября всего на карантин в Анадыре закрыли 10 классов и одну группу в детском саду «Золотой ключик» в окружной столице.

22:56 21.09.2020 Санитайзер в школе. © ИА REGNUM

23:18 21.09.2020 В Архангельске из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 522 школьника из 12 школ. Читайте подробнее: Более 500 архангельских школьников ушли на «дистанционку» из-за COVID-19

04:57 22.09.2020 В Новосибирской области из-за ОРВИ полностью закрыты четыре детских сада и девять школ. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Министр уточнил, что также частично закрыты — отдельные группы или классы — десять дошкольных организаций и 65 школ по всей Новосибирской области. Подробности в материале: Из-за ОРВИ частично закрыли 65 новосибирских школ

04:57 22.09.2020 Правительство Новосибирской области взяло на контроль более 40 образовательных организаций. Причина — выявленные случаи заражения коронавирусом. Читайте также: В десятках новосибирских школ выявлены случаи заражения коронавирусом

06:05 22.09.2020 В Чувашии на выплаты семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса направлено 5 млрд рублей. В настоящее время более 400 семей остаются без выплат, так как не обратились с соответствующими заявлениями. Читайте подробнее: Сотни семей в Чувашии остаются без выплат на детей в период пандемии

07:41 22.09.2020 В Пермском государственном национальном исследовательском университете выявлено восемь случаев COVID-19, в том числе один — в студенческом общежитии, сообщает пресс-служба вуза. Все студенты и сотрудники проходят лечение в домашних условиях. У студента, проживающего в общежитии № 6, заболевание протекает бессимптомно. С 20 сентября молодой человек и его сосед изолированы, места общего пользования в жилом блоке обработаны дезинфицирующими средствами. Читайте подробнее: В пермском вузе выявлено восемь случаев COVID-19

09:07 22.09.2020 Школьная столовая. penza-gorod.ru

09:50 22.09.2020 В Железноводске все образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме. В городском округе не закрыты на карантин по COVID 19 ни одна группа, класс, детский сад или школа. В Железноводске ни один школьник не выбрал дистанционное обучение, хотя и наблюдается некоторый рост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями среди школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города. Читайте подробнее: В Железноводске все школы работают в штатном режиме

10:01 22.09.2020 В Республике Карелия из-за коронавирусной инфекции на дистанционное образование перевели группу учащихся медицинского колледжа. Подробности в материале: В Карелии из-за коронавируса на «дистанционку» перевели группу медколледжа

10:44 22.09.2020 Правозащитник Анастасия Коптеева опубликовала на своей странице Facebook открытое обращение к губернатору Забайкальского края Александру Осипову. Поводом стал инцидент, произошедшей в столовой МБОУ «СОШ №40» Читы. Там, со слов матери ученика второго класса и учащейся четвёртого класса этой же школы, произошло отравление школьной едой. «Детей тошнило с 12 часов ночи до 7 утра. Их попросту вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей, которые не переварились в детских желудках за 10 с лишним часов», — поясняет мать учеников. Об этом: Вывернуло наизнанку: инцидент с отравлением школьным обедом отмечен в Чите

10:57 22.09.2020 Во втором корпусе тюменской школы №70 или, как её ещё называют, «школе сотворчества» произошёл потоп. О проблеме в престижном учебном заведении областной столицы сообщили родители в паблике «ЧС Тюмень». «Школа принята в аварийном состоянии с протекающей крышей. Школу затопило вплоть до первого этажа. Дети скидывают родителям видео. Директор школы ещё в прошлом учебном году на общем собрании родителей говорила, что деньги на ремонт есть, однако ремонта, за почти год, не последовало», — сообщает одна из родительниц. Администрация школы №70 обрисовывает в ветке обсуждения проблему следующим образом. Утром 21 сентября 2020 года во втором корпусе школы, в спортивном зале, в подсобном помещении лопнула труба — большой напор воды при подключении отопления. Подробности в материале: В престижной школе Тюмени произошёл потоп

12:45 22.09.2020 Плакаты в петербургской школа №310. Карина Саввина © ИА REGNUM

13:24 22.09.2020 Отопительный сезон в Московской области начался, сообщает 22 сентября телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Указано, что работа по подаче тепла в объекты соцсферы ведётся с 18 сентября. К теплоснабжению уже подключили 489 школ, детсадов и других учреждений.

13:57 22.09.2020 Новый учебный год в Черногории должен начаться 1 октября, его начало перенесли на месяц из-за коронавируса. Профсоюз работников образования и представители фонда ЮНИСЕФ предупреждают, что не у всех детей есть равные условия для просмотра онлайн-уроков, поскольку исследование показало, что в каждой пятой семье нет компьютера дома, пишет Dan. Подробности в материале: Проблемы «удаленки» в Черногории: в каждой пятой семье нет компьютера

14:10 22.09.2020 Поправки, уточняющие требования об обязательной 14-дневной самоизоляции для лиц, совместно проживающих с гражданами, приехавшими в Ивановскую область из других регионов, внесены в указ губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Подробности в материале: В Ивановской области внесли изменения в требования о самоизоляции

14:36 22.09.2020 Объявление о необходимости носить маски и перчатки в барнаульской школе. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

15:45 22.09.2020 В Югре за неделю на 11,8% выросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В регионе образуются новые очаги заражения SARS-CoV-2, выросла доля бессимптомных форм, увеличилась доля детей за счёт болеющих школьников. На сегодня в Югре закрыты три детсада, две школы, 7095 детей переведены на дистанционное обучение. Читайте подробнее: В Югре на дистанционное обучение переведены семь тысяч школьников

16:12 22.09.2020 Открытое обращение к губернатору Забайкальского края Александру Осипову от правозащитника Анастасии Коптеевой. Фото: facebook.com

16:34 22.09.2020 В Ульяновской области новый учебный год будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского. Читайте также: В Ульяновской области новый учебный год посвятят Александру Невскому

17:01 22.09.2020 Школьный класс. (сс) М. Мишин. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

17:50 22.09.2020 В Ростове-на-Дону несколько школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Речь идёт об экономическом лицее №14 (Железнодорожный район). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 сентября. Об этом: В Ростове-на-Дону лицеисты переведены на дистанционное обучение

18:45 22.09.2020 Иранский школьник. (сс) Hamed Jafarnezhad. Tasnim News Agency

19:35 22.09.2020 В Ростове-на-Дону девять учеников и педагогов экономического лицея №14 заразились коронавирусом. В настоящее время они находятся на самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 сентября. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону девять лицеистов и педагогов заболели COVID-19

20:14 22.09.2020 Диспенсер в школе. Карина Саввина © ИА REGNUM

20:56 22.09.2020 Власти Мурманска обеспечат все школы интерактивными комплексами, способными распознавать лица и измерять температуру тела. Читайте подробнее: В мурманских школах автоматизируют «антиковидный» фильтр

22:07 22.09.2020 В Пермском государственном национальном исследовательском университете выявлено восемь случаев COVID-19 [(сс) Toshishiro]

07:27 23.09.2020 Более 10 тыс школьников Якутска прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ, что составляет 22% от общего числа обучающихся, сообщает yakutia.info.

07:31 23.09.2020 В Челябинском госуниверситете усилены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Челябинском госуниверситете усилили меры против коронавируса

07:46 23.09.2020 Власти Улан-Удэ заявили о незаконности и недопустимости сбора средств с родителей на обеспечение противоэпидемических мер в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, учебные заведения обеспечены всем необходимым. Читайте также: Родителей учеников в Улан-Удэ призвали сообщать о незаконных сборах средств

08:26 23.09.2020 Старшеклассники. edu.gov.ru

08:56 23.09.2020 В Республике Алтай на дистанционное обучение переведены учащиеся девяти школ. Пять из них — учебные заведения в Онгудайском, Кош-Агачском, Турочакском и Усть-Коксинском районах закрыты на карантин из-за случаев коронавируса. Причиной закрытия остальных школ стало превышение эпидемического порога по ОРВИ. Кроме того, на «дистанционку» ушли ученики 43 классов в 14 школах. Подробности в материале: В Горном Алтае на карантин закрыты девять школ

09:46 23.09.2020 Олимпиада в онлайн-формате edu.gov.ru

09:54 23.09.2020 В Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавируса и распространения ОРВИ на дистанционное обучение отправлены 14 классов разных школ и один детский сад целиком. Читайте также: Детсад и 14 классов школ переведены на «дистанционку» в Петербурге

10:10 23.09.2020 В Ростове-на-Дону из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди учащихся и педагогов три общеобразовательных организации частично переведены на онлайн-обучение. Об этом говорится в появившемся в сети письме главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалёва на имя главы региона Василия Голубева и сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону учащихся двух школ и лицея перевели на онлайн-обучение

10:23 23.09.2020 В Карелии из-за выявленных случаев COVID-19 в Кондопоге на карантин переведен один класс школы и одна группа детского сада. Еще 15 классов школ были переведены на дистанционное обучение из-за карантина по ОРВИ. Подробности в материале: В Карелии из-за COVID на «дистанционку» отправили класс и группу детсада

11:14 23.09.2020 В Туве число новых случаев заражения коронавирусом растёт, в том числе благодаря открытию учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с начала учебного года ежедневная термометрия в школах выявила 2,7 тыс. детей с повышенной температурой тела. Подробности в материале: За три недели коронавирус выявили у 42 школьников в Туве

11:32 23.09.2020 Ярославский театральный институт полностью перешел на «дистанционку». Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3071227.html

12:03 23.09.2020 Более 400 учеников школ были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса на Курилах и Сахалине. Об этом 23 сентября сообщает astv.ru, ссылаясь на источник в региональном министерстве образования. По информации журналистов, в настоящее время дистанционно проходят обучение более 400 учеников 21 класса в 13 школах региона. Читайте подробнее: В Сахалинской области более 400 учеников учатся дистанционно из-за COVID-19

12:19 23.09.2020 Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность двух детских садов Тяжинского муниципального округа — «Солнышко» и «Колокольчик». В дошкольных учреждениях не в полной мере соблюдались санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев. Читайте также: Суд приостановил работу двух детских садов Кузбасса из-за коронавируса

12:30 23.09.2020 Ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса вводят в Бурзянском районе Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает ИА «Баинформ», ссылаясь на главу администрации района Газиза Манапова. По информации журналистов, ограничения на данной территории вводятся с 23 сентября. В муниципальном образовании на 14 дней полностью запрещается проводить массовые мероприятия, школы переводятся на дистанционное обучение, а принимать граждан будут в онлайн-режиме. Работа рынка в селе Страсубхангулово также приостанавливается. Читайте также: В Бурзянском районе Башкирии школы перевели на дистанционное обучение

12:40 23.09.2020 В Омской области из-за коронавируса на карантин закрыли ещё одно образовательное учреждение — Юрьевскую школу Кормиловского района. Ранее в этой школе были закрыты отдельные классы, сейчас карантин введён во всём учреждении, сообщает Bk55.ru. На карантин из-за коронавируса также закрыты Березовская основная школа Марьяновского района и Петровская школа Тевризского района, детский сад № 245 в Омске. По одному классу закрыты в школе № 83 и гимназии № 62. Читайте также: Несколько омских школ закрыли на карантин из-за коронавируса

13:15 23.09.2020 На сегодняшний день массовые вспышки коронавируса в вузах отсутствуют, однако Минобрнауки РФ в ежедневном режиме «с замиранием сердца» следит за ситуацией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. «Опасения, конечно, всегда есть, надо быть честными. Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день у нас массовых вспышек нет, но каждый день приносит особые новости, и каждый день мы с замиранием сердца смотрим, что происходит», — сказал Фальков. Подробности в материале: В Минобрнауки опасаются массовых вспышек коронавируса в вузах

14:31 23.09.2020 Новый учебный год. edu.gov.ru

14:59 23.09.2020 Причину введения временных ограничений в Бурзянском районе объяснили в Министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. По сообщению пресс-службы ведомства, ограничения введены из-за увеличения в муниципалитете количества заболеваний ОРВИ. В настоящий момент в муниципальном образовании были зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. Читайте также: Названа причина введения ограничений в Бурзянском районе Башкирии

15:45 23.09.2020 В Черногории группа родителей, подписавшая петицию об отмене требования ношения детьми масок в на занятиях в школах, заявила, что в знак протеста рассматривается возможность бойкота уроков в первый день учебного года 1 октября. Об этом: В Черногории родители грозят школам бойкотом из-за требования носить маски

19:22 23.09.2020 Вице-мэр Новороссийска Наталья Майорова на своей странице в Instagram подтвердила информацию о случаях заболевания COVID-19 в школах города. https://www.instagram.com/p/CFcjGPcJ6xi/

19:25 23.09.2020 Из-за COVID-19 закрыли на карантин 28 классов в 26 школах Томской области, сообщает Tomsk.ru. По данным областного оперштаба, коронавирусной инфекцией заболели школьники Асиновского, Колпашевского, Первомайского, Томского и Шегарского районов. Из-за ОРВИ на карантин закрыта одна школа в Кожевниковском районе и 92 класса в школах Томской области.

19:28 23.09.2020 В Ярославской области дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом введено в 34 классах в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов, сообщило ТАСС со ссылкой на Департамент образования региона. Заражение коронавирусом выявлено у 40 детей и 18 учителей. Также на карантин закрыты четыре группы детских садов Ярославля.

20:08 23.09.2020 В Рязани переведены на дистанционное обучение 92 класса в 38 школах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Из-за заболеваний ОРВИ карантинные меры введены в 82 классах в 29 школах. Кроме того, десять классов в девяти школах переведены на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции.

20:13 23.09.2020 Гимназия №36 города Краснодара с 24 сентября закрыта на две недели в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у троих учащихся, сообщает «Кубань-Информ». Все классы перевели на дистанционное обучение. Ранее краснодарская гимназия №25 перешла на дистанционное обучение с 15 по 28 сентября из-за подозрения на заболевание среди учителей. Отправлены на карантин из-за коронавируса три класса гимназии №69 в Краснодаре. Заражение коронавирусом выявлено у двух учеников и одного педагога. Ученики еще двух городских школ — №37 и №4 — будут временно переведены на дистанционное обучение.

21:31 23.09.2020 В средней школе №39 Ленинского района Астрахани произошла вспышка коронавирусной инфекции среди учеников и учителей. На ближайшие две недели, по 6 октября, школа переходит на дистанционное обучение.

21:55 23.09.2020 В сорока школах Архангельской области введен карантин из-за COVID-19. Половина из них находится в областном центре. Об этом: В 40 архангельских школах введен карантин

06:36 В Челябинской области десять учреждений среднего образования находятся на карантине. Об этом пишут СМИ со ссылкой на региональное минобразования. Подробности в материале: В Челябинской области 10 школ закрыты на карантин

07:07 Участники школьной олимпиады. Сентябрь 2020 edu.gov.ru

09:04 В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ушли на карантин уже 113 классов школ. Об этом сообщили в оперштабе региона. 80 классов временно закрыли из-за вспышек ОРВИ и гриппа, а ещё 33 — из-за случаев COVID-19. Все ушедшие на карантин классы перевели на дистанционное обучение. Ранее стало известно, что заболевших новой коронавирусной инфекцией обнаружили уже в шести школах города. Подробности в материале: В Нижнем Тагиле перевели на дистанционное обучение уже 113 классов

09:43 В Пермском крае за неделю (с 17 сентября) из-за выявленных случаев заражения коронавирусом введен карантин в 47 школах, расположенных в Перми, Соликамске, Березниках, Лысьве, Суксуне, Красновишерске, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском городском округе, сообщает краевой минздрав. Читайте подробнее: В 47 пермских школах введён карантин из-за заноса коронавируса

10:01 В Грузии, несмотря на распространение коронавируса, должна быть восстановлена «нормальная жизнь», в том числе дети должны начать ходить в школы. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 сентября сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета. Читайте также: Учебный процесс в Грузии должен быть восстановлен — Гахария

10:07 Созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» первый мобильный технопарк «Квантотрак» начал работать в Пензенской области. Обучение на его базе пройдут ученики 5−11 классов, проживающих в сельской местности, по программам инженерного направления. Первую остановку мобильный технопарк «Квантотрак» совершил в школе №1 поселка Мокшан. Читайте также: В Пензенской области мобильный технопарк приедет в отдаленные школы

10:23 В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего на сегодняшний день, 24 сентября, коронавирус выявлен у 744 детей. Подробности в материале: В Новосибирской области коронавирус выявлен у 744 детей

10:44 В Оренбургской области постепенно возобновляют свою деятельность учреждения дополнительного образования. Занятия в них проводят по новым правила, с учетом текущей эпидобстановки. Родительское сообщество отмечает, что педагоги, прежде чем сформировать расписание работы кружка, секции, музыкальной школы, интересуются расписанием в основной школе и «подстраиваются под своих подопечных». Подробности в материале: В Оренбуржье возобновляют работу учреждения допобразования