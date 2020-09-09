Ярославская ковидная больница работает без горячей воды
Ярославль, 9 сентября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Пациенты Ярославской ЦРБ, в которой лечат пациентов с COVID-19, жалуются на отсутствие горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из заболевших.
В самой больнице признаются: горячей воды, действительно, нет.
Как уточнили в больнице, воды нет фактически с середины августа. Во время пандемии котельная продолжала работать, но из-за подготовки к отопительному сезону её остановили. Одновременно обещают решить проблему с горячей водой.
Как рассказали в Ярославской ЦРБ, в санитарных комнатах первого и второго этажа установлены бойлеры, и пациенты могут помыться. Правда, собеседник ИА REGNUM об этом не слышал. В больнице сейчас находятся около 70 пациентов, работают 2 бойлера.
Ярославская ЦРБ в Карабихе получила известность в начале пандемии из-за жалоб пациентов на нехватку медицинского персонала. После громкого разбирательства в Ярославской областной думе ситуация в клинике улучшилась. Однако, как выяснилось, решить все проблемы сразу не удалось.