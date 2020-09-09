Ярославль, 9 сентября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Пациенты Ярославской ЦРБ, в которой лечат пациентов с COVID-19, жалуются на отсутствие горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из заболевших.

Душ в Ярославской ЦРБ

«Удивило отсутствие горячей воды. Особенно страдают пожилые люди. Когда ты лежишь в больнице 14 дней, и не имеешь возможности даже помыть голову, это очень неприятно. При этом есть душ на четыре палаты. Но принять его невозможно. Медицинский персонал прекрасен, отношение очень хорошее, лечат хорошо, но материальная база удручает, всё какое-то убитое», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из пациентов.

В самой больнице признаются: горячей воды, действительно, нет.

«Больница подключена к муниципальной котельной. Горячая вода в лечебное учреждение поступает в отопительный сезон. После его завершения подача горячей воды в больнице тоже прекращается до начала нового отопительного сезона», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской ЦРБ.

Как уточнили в больнице, воды нет фактически с середины августа. Во время пандемии котельная продолжала работать, но из-за подготовки к отопительному сезону её остановили. Одновременно обещают решить проблему с горячей водой.

«Чтобы не было перерывов, сейчас идет работа по сооружению линии горячего водоснабжения», — рассказали в больнице.

Как рассказали в Ярославской ЦРБ, в санитарных комнатах первого и второго этажа установлены бойлеры, и пациенты могут помыться. Правда, собеседник ИА REGNUM об этом не слышал. В больнице сейчас находятся около 70 пациентов, работают 2 бойлера.

Ярославская ЦРБ в Карабихе получила известность в начале пандемии из-за жалоб пациентов на нехватку медицинского персонала. После громкого разбирательства в Ярославской областной думе ситуация в клинике улучшилась. Однако, как выяснилось, решить все проблемы сразу не удалось.