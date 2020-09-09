Чита, 9 сентября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В Забайкалье удалось восстановить многие имена воинов, захороненных на Центральном городском кладбище Читы. Как сообщает официальный телеграм-канал читинской мэрии, там находится семь массовых захоронений воинов Советской Армии, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Мэрия Читы Мемориал на кладбище в Чите

Пять из них — воинов, умерших от ран и болезней в читинских эвакогоспиталях. Два захоронения летчиков, погибших в авиакатастрофах. Еще ранее в 2000-е годы отделом по связям с общественностью администрации и комитетом культуры была начата работа по восстановлению имен захороненных воинов.

Мэрия Читы Одно из захоронений военного времени в Чите

Часть этой работы была проделана редколлегией «Книги памяти». В первым томе, по данным военкомата, были опубликованы списки воинов, умерших в читинских эвакогоспиталях. Всего на территории города находится 11 захоронений, включая кенотаф, который находится по улице Рахова в сквере близ Читинской средней школы №15, Героя Советского Союза В. И. Артамонова с экипажем самолета, разбившегося под Хилком в сентябре 1945 г.

Эти захоронения попадают под патронаж Федеральной программы по увековечиванию погибших воинов в годы Великой Отечественной войны «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019 — 2024 гг.». Программа заработала в стране в 2019 г. Тогда же на благоустройство и ремонт массовых захоронений было выделено 521 тыс. 77 руб. (федеральные и краевые средства), из них на благоустройство 301 тыс. 600 руб. В 2020 г. освоено 190 тыс. 180 руб. (из них федеральных средств 119 тыс. 274 руб. 37 коп.).

Все средства освоены через Центр по сохранению историко-культурного наследия Забайкальского края и администрацию городского округа. Подрядчик Забайкальская мемориальная компания. Объекты были отремонтированы и отреставрированы, хотя ранее ежегодно на них проводились добровольные акции по санитарной очистке силами комитета культуры администрации города и студентов.

Напомним, в федеральную программу финансирования входят только выше обозначенные объекты, поскольку воины Советской Армии, в честь которых установлены на могилах обелиски, проводится реконструкция и благоустройство за счет федеральных средств, погибли, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны.

И все-таки большая часть захороненных оказалось безымянной. К 2020 г. историками городской администрации А. И. Лыцусем и И. Г. Куренной дополнительно было установлено 83 имени ранее неизвестных воинов, погибших от ран и болезней в эвакогоспиталях №№ 952, 955 пос. Песчанка и № 949 пос. Антипиха. Ранее на братской могиле было обозначено лишь 25 имен, теперь их 108.

В братской могиле № 5 на Центральном городском кладбище найдено и теперь числится 96 имен. Разработана концепция установки памятных стендов и стенд-знаков с именами погибших воинов. 3 августа на Центральном городском кладбище были установлены мраморные плиты с именами воинов. Пока известно 1023 реальных участника кровопролитных боев Второй мировой войны, не доживших до Великой Победы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья: 175 тысяч человек отправились на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизнь за свободу и независимость Родины.