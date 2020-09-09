Москва, 9 сентября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. 40 процентов граждан России считают, что объединение с Белоруссией в том или ином виде необходимо, нужно укреплять и расширять это понимание, в том числе ломая антисоветские клише, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, комментируя данные опроса ВЦИОМ.

anta t Фонтан Дружба народов, ВДНХ

Как сообщалось ранее, по данным исследования, 43% граждан считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, достаточно поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией. 40% респондентов в свою очередь полагают, что необходимо объединение двух государств в одно либо вхождение Белоруссии в состав России.

«Данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что 43% граждан России считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, стали для меня подтверждением печальной реальности: русский народ дряхлеет, его культурно-исторический стержень гниёт. Более того, они показали, что большая часть наших сограждан не понимают сути процессов, происходящих в современном мире, и, соответственно, не способны адекватно реагировать на предлагаемые варианты действий России в целях самосохранения.

Причину цивилизационного пессимизма большого количества наших соотечественников вижу во многом в антисоветской пропаганде, которая ведётся в нашей стране все последние тридцать лет. Действительно, многие ведь стали думать так: мы с белорусами ладно жили вместе только в едином СССР, при советской власти, но то государство, та власть были «плохими», «варварскими», «бесчеловечными», «лживыми» — стоит ли к этому возвращаться?