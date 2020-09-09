Москва, 9 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» начинается 9 сентября. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше!».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первыми вакцину от коронавируса получат врачи и учителя школ. При этом подчёркивалось, что вакцинирование будет добровольным.