Краснодар, 9 сентября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Шесть человек с коронавирусом скончались в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

В числе новых жертв COVID-19 — пять мужчин и одна женщина в возрасте от 42 до 68 лет. Так. 42-летний житель Краснодара скончался в краевой больнице №2, 63-летний краснодарец скончался в краевой больнице №1. В инфекционной больнице Сочи умерла 60-летняя пациентка. В больнице Горячего Ключа скончался 68-летний местный житель, в Лабинской ЦРБ — 65-летний и 64-летний мужчины. Во всех случаях у пациентов развилась тяжёлая пневмония, врачи оказались бессильны.

Всего в регионе коронавирус унёс жизни 202 человек, общее число носителей превысило 15 тыс. человек.