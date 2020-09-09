Кострома, 9 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Снятие списка партии «Социальной защиты» с выборов в Костромскую областную думу не вызвало большой реакции в политических кругах региональной общественности, но естественно вызвало возмущение у её сторонников.

Председатель партии «Социальной защиты» Владимир Михайлов (в центре) на партийном съезде в Москве

По мнению председателя партии «Социальной защиты» Владимира Михайлова, случившееся можно считать «судебным произволом». Политик обратился «к соотечественникам» в социальных сетях, призвав их голосовать за одномандатных кандидатов от партии, продолжающих борьбу.

«Прокурор генеральной прокуратуры, присутствующий на судебном заседании, сначала не поддержал апелляционное представление Костромской областной прокуратуры, тем самым признав законность регистрации партии «Социальной защиты». После этого председательствующий судья объявил перерыв, после которого новый прокурор поддержал иск об отмене регистрации партии и суд принял данное решение. Я считаю данное решение судебным произволом», — сказал Михалов.

Другая сторона процесса — партия «Коммунисты России» выступила с противоположным заявлением. Позицию коммунистов осветило сетевое издание «МК в Костроме».

«Костромское региональное отделение «Коммунистов России» удовлетворено справедливым и законным решением апелляционного суда. Мы сумели отстоять интересы и избирателей Костромской области, и всех участников политического процесса».

Из числа других участников выборного процесса снятие списка партии «Социальной защиты» сочла нужным прокомментировать лишь партия «Новые люди».

«Мы в очередной раз увидели, как политические аутсайдеры лишают людей возможности выбирать достойную власть. Аутсайдеры под предводительством Сурайкина (председатель партии «Коммунисты России» — ИА REGNUM) не выдерживают честной конкуренции и идут на все, чтобы не допустить новые партии в законодательные органы. «Новые люди» выражают поддержку всем кандидатам от партии Социальной защиты. У нас с вами схожие взгляды на развитие региона и страны. «Новые люди» считают такие методы конкуренции недостойными современных политиков и готовы подставить плечо всем сторонникам партии Социальной защиты», — говорится в официальном заявлении регионального отделения партии «Новые люди», распространённом в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация списка кандидатов партии «Социальной защиты на выборах в Костромскую областную думу была отменена решением первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве 7 августа. Основанием для снятия стали нарушения в процедуре проведения партийной конференции, посвящённой вопросу выдвижения кандидатов.