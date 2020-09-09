Киев, 9 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Украина ожидает достижения договоренности о начале переговоров по пересмотру соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году, заявил в ходе визита в Польшу украинский министр экономики Игорь Петрашко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В поисках «философии» экономического соглашения с ЕС

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ведомства, Петрашко провел переговоры с вице-премьером, министром развития Польши Ядвигой Емилевич, в ходе которой стороны обсудили этот вопрос. Украинский министр заявил, что Киев надеется на «дружескую поддержку Польши в этом важном вопросе».

Петрашко отметил, что первоочередной задачей является не только дальнейшее углубление либерализации торговли Украины и ЕС, но и философии экономической части соглашения в целом. Что конкретно это означает, представитель Киева уточняет не стал.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины на разных уровнях заявляют о необходимости пересмотра ассоциации с ЕС с осени 2019 года, однако понимания Брюсселя в этом вопросе пока не встретили. Киев настаивает, что большинство квот документа были согласованы много лет назад и сейчас уже не являются актуальными.

В июле глава парламентского комитета Рады по вопросам экономического развития, депутат «Слуги народа» Дмитрий Наталуха заявил, что чиновники ЕС пытаются сделать всё для того, чтобы Украина перезаключила соглашение об ассоциации на тех же условиях (которые есть сейчас).