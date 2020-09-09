Иркутск, 9 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Глава Приангарья Игорь Кобзев выступил с инициативой открыть на Байкале образовательный центр по модели «Сириуса». Его поддержала руководитель Образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва, которая находится в Приангарье с рабочим визитом. Подробности с заседания попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Заседание попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Иркутске

В Иркутской области уже открыт центр «Персей». Он создан в этом году на базе образовательного центра «Галактика» благодаря победе региона в конкурсном отборе Фонда «Талант и успех». Из федерального бюджета на условиях софинансирования выделено более 323 млн рублей. Инфраструктура «Персея» включает кампус на 240 детей со спортивной площадкой и медицинским корпусом. Для занятий естественными науками, робототехникой, космическими технологиями, музыкально-исполнительским искусством в кампусе оборудовано 19 учебно-лабораторных аудиторий общей площадью более тысячи квадратных метров.

«В регионе почти треть жителей — молодёжь до 17 лет, это около 600 тысяч человек. Наша цель — сохранить здесь таланты, воспитать новых управленцев. Возможностей «Персея» недостаточно. Открыв в нем профильные программы по примеру центра «Сириус», мы обеспечим возможности для творческого и карьерного роста талантливой молодёжи», — пояснил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

«Уверена, что инфраструктура, которую развивают на Байкале, будет наполнена принципиально новыми актуальными образовательными программами, доступными всем школьникам и педагогам региона. Конечно, в создании востребованных программ должны помогать индустриальные партнеры, ведущие университеты и учреждения среднего профессионального образования.

Общими усилиями мы сможем воспитывать молодых профессионалов, которые будут развивать приоритетные для Иркутской области и России в целом проекты», — отметила Елена Шмелева.

Кроме того, врио губернатора дал поручение региональному институту кадровой политики до конца года разработать концепцию выявления, поддержки и развития одарённых детей. Принято решение и о специальном финансировании педагогов, работающих с одарёнными детьми. Эти вопросы поручено оперативно решить министерству финансов совместно с министерством образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина руководителям органов исполнительной власти субъектов. Уже созданы и работают 26 региональных центров, где проводятся программы по всем трем направлениям — наука, спорт и искусство. Соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 60 субъектами страны, в том числе и с Иркутской областью.

Ещё в 21 региональном центре проводятся программы по одному или двум направлениям. До 2022 года центры по модели «Сириуса» появятся во всех 85 регионах России.