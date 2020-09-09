Москва, 9 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов началось общественное обсуждения текста проекта постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В пояснительной записке говорится, что проект постановления подготовлен в целях повышения качества принятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Результатом принятия постановления станет унификация экспертных заключений, подготавливаемых региональными органами регулирования. Также проект позволяет в режиме реального времени (онлайн) отслеживать параметры тарифных решений, предлагаемых экспертами (экспертной группой) регионального органа регулирования для утверждения коллегиальным органом (правление, коллегия) регионального органа регулирования, на предварительном этапе исключать явные нарушения действующего законодательства в области тарифного регулирования.

Принятие проекта постановления позволит повысить открытость и прозрачность принятия тарифных решений, автоматизировать процесс подготовки экспертных заключений и станет одним из первых системных шагов на пути к цифровизации тарифного регулирования сферы ЖКХ.

Копии тарифных решений и протоколов в электронном виде могут быть размещены в ФГИС ЕИАС ФАС России, что сократит трудозатраты и расходы региональных органов регулирования.

‎Проект федерального законаявляется инициативой Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 22 сентября 2020 года.

В обсуждении текста нормативного акта могут принять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.