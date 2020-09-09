Рыбинск, Ярославская область, 9 сентября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославской области коронавирус выявлен у ученика первого класса школы №24 города Рыбинска. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. В связи с этим класс отправлен на дистанционное обучение.

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«По предписанию Роспотребнадзора до 17 сентября включительно школу не будут посещать 28 детей и 1 педагог. В образовательной организации приняты все необходимые дезинфекционные меры», — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Допуск в школу после дистанта будет осуществляться при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19. Ранее коронавирус был выявлен в двух школах Ярославля.