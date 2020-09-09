Калуга, 9 сентября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Пятнадцать новых специальных автомобилей пополнили автопарк регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша вручил медикам ключи от новых машин скорой помощи

Автомобили, произведённые в России, оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другим современным оборудованием, необходимым для оказания скорой медицинской помощи. Торжественно вручая ключи от новых машин медицинским работникам, врио губернатора области Владислав Шапша поздравил их с наступающим всемирным Днём оказания первой медицинской помощи. Руководитель области выразил надежду на то, что новая техника сделает их работу легче, быстрее и комфортнее.

Ранее, в июне, Калужская область получила десять новых машин скорой медпомощи. Поставка ещё семи специальных автомобилей в соответствии с распоряжением правительства России ожидается в ближайшее время. В итоге в 2020 году регионом будет получено 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи.