Чита, 9 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Глава Забайкалья Александр Осипов проинспектировав в Чите ход строительства улиц Амурская и Белорусская, а также благоустройство данных объектов, остался недоволен качеством работ. Как сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, нерадивые подрядчики будут переделывать и устранять некачественно выполненные работы.

Правительство Забайкальского края Дороги в Чите

«Сегодня много организаций работает на разных объектах, и у большинства из них, к сожалению, наблюдается безответственное отношение к выполняемым работам. Мы такого не приемлем. Уже предъявляются претензии к подрядчикам, они получают штрафы, чтобы возместить плохо выполненные работы», — сказал Александр Осипов, указав на недостаточную требовательность городского заказчика по приему работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в Чите по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать почти 26 километров дорог, но обильные дожди стали настоящим бедствием в Забайкалье. Ранее отмечалось, что напряженная ситуация с затоплением улиц сложилась в селе Засопка.

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