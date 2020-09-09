Киев, 9 сентября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Уже сегодня, 9 сентября, в Донбассе могут начаться боевые действия, причем именно Украина срывает перемирие, заявил в своем комментарии политический эксперт Сергей Розенбаум.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО

«Украина срывает перемирие на Донбассе. По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так… По сути, импотентная позиция Киева в Минске может закончиться срывом перемирия, что может привести к многочисленным жертвам», — заявил эксперт.

Политолог напоминает, что конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в т. н. «серой зоне».

«Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года возвела в этой деревне укрепления. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дает Украине время до утра 8 сентября, чтобы военные разобрали укрепления, иначе Донецк угрожал разрушить их артиллерией. В итоге обстрел отложили до среды, 9 сентября… Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау пишет, что республика пошла на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука, которое, к слову, пришло с приличным опозданием. В итоге, Донецк ждет, что Украина подтвердит факт демонтажа нарушающих условия перемирия сооружений», — напомнил Розенбаум хронологию конфликта.

Интересно, подчеркивает политолог, что на самом деле у Киева было достаточно времени на демонтаж, ведь вопрос рассматривался на заседании контактной группы 2 сентября, что отображено в итоговом протоколе заседания.

«Никонорова (глава МИД ДНР) заявила, что представители республики отмечают определенную активность украинских военных в районе фортификационных сооружений около поселка Шумы, но неизвестно, что именно собирается предпринять украинская сторона и направлена ли данная активность на демонтаж сооружений или, наоборот, на их укрепление», — объяснил эксперт.

Резюмируя, Розенбаум отмечает, что напряжение на Донбассе нарастает, в районе Шумов могут возобновиться боевые действия, а украинская делегация в контактной группе ничего внятного по вопросу нарушений Киевом условий перемирия сказать не может.

«Возникают подозрения, что идет целенаправленная политика срыва перемирия. Зачем? Этот вопрос, наверняка, касается внутренней ситуации в Украине. Вот только что скажут жители Донбасса, если там опять начнет стрелять артиллерия?» — задался вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что режим тишины соблюдался в Донбассе с 27 июля и лишь в последние дни ситуация существенно обострилась из-за непонятных действий украинской стороны. Также украинская сторона накануне впервые за долгое время заявила о потерях — несколько военных были убиты и ранены. С заявлением, осуждающим позицию властей Украины на эскалацию конфликта в Донбассе, уже выступила парламентская оппозиция.

Также стоит отметить, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.