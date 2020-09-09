Киев срывает перемирие: эксперт о возможном возобновлении боёв в Донбассе
Киев, 9 сентября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Уже сегодня, 9 сентября, в Донбассе могут начаться боевые действия, причем именно Украина срывает перемирие, заявил в своем комментарии политический эксперт Сергей Розенбаум.
«Украина срывает перемирие на Донбассе. По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так… По сути, импотентная позиция Киева в Минске может закончиться срывом перемирия, что может привести к многочисленным жертвам», — заявил эксперт.
Политолог напоминает, что конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в т. н. «серой зоне».
«Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года возвела в этой деревне укрепления. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дает Украине время до утра 8 сентября, чтобы военные разобрали укрепления, иначе Донецк угрожал разрушить их артиллерией. В итоге обстрел отложили до среды, 9 сентября… Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау пишет, что республика пошла на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука, которое, к слову, пришло с приличным опозданием. В итоге, Донецк ждет, что Украина подтвердит факт демонтажа нарушающих условия перемирия сооружений», — напомнил Розенбаум хронологию конфликта.
Интересно, подчеркивает политолог, что на самом деле у Киева было достаточно времени на демонтаж, ведь вопрос рассматривался на заседании контактной группы 2 сентября, что отображено в итоговом протоколе заседания.
«Никонорова (глава МИД ДНР) заявила, что представители республики отмечают определенную активность украинских военных в районе фортификационных сооружений около поселка Шумы, но неизвестно, что именно собирается предпринять украинская сторона и направлена ли данная активность на демонтаж сооружений или, наоборот, на их укрепление», — объяснил эксперт.
Резюмируя, Розенбаум отмечает, что напряжение на Донбассе нарастает, в районе Шумов могут возобновиться боевые действия, а украинская делегация в контактной группе ничего внятного по вопросу нарушений Киевом условий перемирия сказать не может.
«Возникают подозрения, что идет целенаправленная политика срыва перемирия. Зачем? Этот вопрос, наверняка, касается внутренней ситуации в Украине. Вот только что скажут жители Донбасса, если там опять начнет стрелять артиллерия?» — задался вопросом эксперт.
ИА REGNUM напоминает, что режим тишины соблюдался в Донбассе с 27 июля и лишь в последние дни ситуация существенно обострилась из-за непонятных действий украинской стороны. Также украинская сторона накануне впервые за долгое время заявила о потерях — несколько военных были убиты и ранены. С заявлением, осуждающим позицию властей Украины на эскалацию конфликта в Донбассе, уже выступила парламентская оппозиция.
Также стоит отметить, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.