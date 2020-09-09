Кострома, 9 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Данные приведены на утро 9 сентября.

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В больнице умерли 67-летний мужчина и 86-летняя женщина. По утверждению оперштаба, лечение пациентов осложнили «сопутствующие заболевания и возраст». Общее число заражённых, погибших во время пандемии в области, выросло до 44.

За последние сутки в Костромской области выявили 46 новых случаев коронавируса, 39 человек выздоровели. За весь период коронавирусом заразились 3868 костромичей, из них 2903 поправились.