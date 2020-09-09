Брюссель, 9 сентября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Послы стран-членов Европейского союза сегодня, 9 сентября, продлили санкции против России ещё на полгода. Об этом сообщил источник в институтах ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с «дестабилизацией ситуации на Украине», продлено до 15 марта 2021 года.

«КОРЕПЕР (Комитет постоянных представителей ЕС — прим. ИА REGNUM) принял решение продлить действие черного списка в отношении России на шесть месяцев без обсуждения», — приводит ТАСС слова источника.

Напомним, санкции против России в связи с вхождением Крыма в состав России Евросоюз ввёл в марте 2014 года, посчитав, что РФ нарушила территориальную целостность Украины. После этого санкции неоднократно продлевался, а список лиц, попавших под ограничительные меры, расширялся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Европейский союз принял решение добавить в чёрный список по Украине семерых граждан России. В санкционный перечень эти лица попали за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. В ЕС их посчитали ответственными за выборный процесс.

Тем, кто оказался в чёрном списке, запрещён въезд в ЕС. Кроме того, их активы на территории Евросоюза будут заморожены.