Сеул, 9 сентября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Genesis (премиум-суббренд Hyundai) обнародовал официальные снимки рестайлингового седана G70, который считается прямым конкурентом BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class. Фото распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Genesis Рестайлинговый седан G70

Изменения коснулись только внешности авто. При этом модель сохранила прежнюю моторную гамму.

Специалисты Genesis оснастили G70 большой пятиугольной решёткой радиатора, двухуровневой светодиодной оптикой, новыми крыльями и воздуховодами, расположенными за колёсами

Что же касается «кормы», то там изменилась крышка багажника и бампер. Также модернизации подверглись задние фонари.

В салоне новинки установлена новая мультимедийная система с широкоформатным экраном размером 10,25 дюйма и появилось место для беспроводной зарядки гаджетов.

Первая новинка появится в Южной Корее. Остальные подробности о модели будут известны в октябре, когда состоится старт продаж новинки.

Ранее команда испытателей компании Genesis провела тесты спортивной версии нового компактного кроссовера GV70. При этом испытания этой модели начались раньше выхода на авторынок базовой версии GV70.

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