Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванный коронавирусной инфекцией, скончались трое мужчин в возрасте от 34 лет до 81 года и две женщины в возрасте 73 и 62 лет. Все пациенты страдали рядом хронически заболеваний, некоторые их них поздно обратились за медицинской помощью.

В Ростовской области жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 383 человека.