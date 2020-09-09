Берлин, 9 сентября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Нужно перестать пытатьсяобъяснятьчто-либо западным политикам, пораготовиться к отражению новой массированной экономической, авозможно, ивоенной атаки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 сентября, комментируя заявление глав МИД стран G7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Отравительное» дело

Как сообщалось ранее, в заявлении министров сказано, что проведенные в Германии исследования «показали, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы «Новичок». Министры «осуждают самым решительным образом подтвержденное отравление», отмечено также в заявлении.

Читайте также: Страны G7 призвали Россию срочно искать виновного в «отравлении» Навального

«В проталкивании Берлином новой истории об «отравлении» нет ничего удивительного: немецкий правящий класс в очередной раз демонстрирует свою суть, а суть эта — антироссийская, русофобская.

Эта суть присутствовала в немецкой элите всегда и претерпела изменение только в той части немцев, которые после Второй мировой войны приняли социалистический советский строй. Другая же часть немцев, и именно с такой немецкой элитой мы имеем дело сейчас, прошли обработку американцами, подпали под их доминирование. Чего же от них ожидать?

Главный вывод, который в этой связи многими в нашей стране сделан давно и который, надеюсь, теперь сделает для себя ещё большее число наших соотечественников, состоит в том, что построить сильную самостоятельную Россию в сотрудничестве с Западом невозможно. Это возможно только в противостоянии с ним. Отсюда вопрос: наша элита на рубеже 1990-х и 2000-х годов этого не понимала по объективным причинам или не хотела понимать?