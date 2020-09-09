Улан-Удэ, 9 сентября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В 14 школах Бурятии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Из них в четырёх учащиеся переведены на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В остальных заведениях, как отмечается, введены локальные ограничительные мероприятия. Впрочем, по словам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Валентины Бальжановой, прирост новых случаев был прогнозируемым.

«На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 14 общеобразовательных учреждениях республики, из которых 9 школ в Улан-Удэ, 2 школы в Селенгинском районе, школы в Бичурском, Хоринском районе и городе Северобайкальск», — отметила она.

Кроме того, единичные носители выявлены в трёх детских садах Улан-Удэ, двух университетах — Бурятском государственном и Восточно-Сибирском, а также трёх колледжах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две школы в Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение. Кроме того, закрылись школы в сёлах Тэгда Хоринского района и Харгана Селенгинского района, где подтверждены по четыре случая.