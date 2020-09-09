Нальчик, 9 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших всесезонные туристско-рекреационные курорты Северного Кавказа в августе 2020 года, выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Такие данные привел генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«За август месяц по сравнению с прошлым годом рост турпотока составил порядка 60%», — приводит слова директора РБК.

Тимижев также отметил, что в последние годы динамика туристического потока на курорты в горах СКФО, в том числе «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне, свидетельствует о 20−30%-ном ежегодном росте.

Глава компании также прокомментировал вынужденный простой на курортах в связи с пандемией коронавируса. По словам Тимижева, за месяцы, начиная с конца марта, была проведена большая работа по обновлению инфраструктуры, поэтому время карантина не прошло даром.

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