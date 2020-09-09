Ярославль, 9 сентября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники УМВД и Росгвардии задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве при продаже и установке газоанализаторов и детекторов дыма. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по ЯО Изъятые газоанализаторы

Мошенники показывали поддельные удостоверения и запугивали жителей домов, заставляя покупать детекторы по завышенным ценам.

«Злоумышленники под видом представителей несуществующей организации по контролю в сфере пожарной безопасности обходили квартиры. Предъявив удостоверения, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждали пенсионеров в необходимости приобретения и установки сигнализаторов загазованности и детекторов дыма, в случае отказа сообщали о том, что будут наложены штрафы. Газоанализаторы приобретались соучастниками за минимальную стоимость, а продавались по завышенным в несколько раз ценам», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Трое из семи участников группы арестованы судом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Ярославле произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Батова, в результате которого погибли три человека.