Владивосток, 9 сентября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Приморье за январь — май 2020 года численность населения уменьшилась на 5863 человека. На 1 июня в регионе официально проживало 1,89 млн человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

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В 2019 году за шесть месяцев численность населения региона уменьшилась на 4122 человека и на 1 июля 2019 года составляла 1,898 млн человек.

В январе — мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечалось увеличение числа родившихся в 12 и уменьшение числа умерших в 21-м городе и районе края.

В целом в Приморье за январь — май 2020 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,6 раза (за январь — май 2019-го — в полтора раза).

Больше всего смертей отмечается в Партизанском городском округе и Ольгинском муниципальном районе (в 2,5 раза).

Естественная убыль населения сохранялась во всех районах и в сравнении с январем — маем 2019 года увеличилась на 11,4%.

Мужская смертность превысила женскую на 8,8% и составила 5787 человек. Показатель младенческой смертности (в возрасте до 1 года) составил 5,1 на 1000 родившихся детей.

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь — май 2020 года составило 5405 человек (на 14,6% меньше, чем за соответствующий период 2019), из других стран — 3361 человек (меньше в 1,8 раза).

Выехало в другие регионы России 5905 человек (на 22,2% меньше), в другие страны — 4612 человек (на 15,7% больше).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за июль отмечен резкий рост смертности.