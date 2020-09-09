Калуга, 9 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание администрации Калуги на проблемы с безопасностью на дорогах вблизи школ. Об этом 9 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Onf.ru На одной из опор размещено сразу шесть знаков и информационных табличек

В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» общественники проверили обустроенность подъездных путей, пешеходных переходов и автодорог возле общеобразовательных учреждений областного центра. В частности, были рассмотрены условия дорожной безопасности возле школ №6 по ул. 65 лет Победы и №23 по ул. Мичурина. В ходе мониторинга установлено, что проблема безопасности подхода к школам затрагивает более двух тысяч детей. Например, школу № 6 посещают около тысячи детей, но дорожная ситуация на подходах к образовательному учреждению в настоящее время не отвечает требованиям организации безопасного дорожного движения. Активисты ОНФ обратили внимание городских чиновников на необходимость нанесения горизонтальной разметки, установление пешеходного ограждения и знаков дорожного движения. Около школы № 23 на улице Мичурина общественники зафиксировали нечитаемые из-за деревьев знаки дорожного движения, частично оторванную искусственную неровность, отсутствие горизонтальной разметки и невосстановленные подходы к пешеходным переходам после ремонта дороги. Активисты также не нашли знаков ограничения скорости автотранспорта.

«Есть вопросы к организации движения на перекрестках у школ. На одной из опор размещено сразу шесть знаков и информационных табличек. Такое количество знаков автомобилист может пропустить. И всему виной — непроизведенная опиловка деревьев. В результате создается аварийная ситуация. В настоящий момент требуется более детально проработать условия дорожной безопасности вблизи школ», — считает Дмитрий Афанасьев.

По информации калужского областного управления ГИБДД УМВД России, за период январь-июль 2020 года на дорогах региона произошло 74 ДТП с детьми до 16 лет, в них погибло пятеро детей и 78 травмированы.