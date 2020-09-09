Великий Новгород, 9 сентября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Новгородской области участились случаи мошенничества. От лица губернатора региона в адрес предприятий начали поступить телефонные звонки и письма, в которых просят оказать финансовую поддержку общественно значимых программ региона. Об этом 9 сентября сообщил в своем официальном аккаунте в одной из социальных сетей глава Новгородской области Андрей Никитин.

Пресс-служба администрации Новгородской области «Письма из Правительства».

По его словам, вслед за телефонными террористами и волной ложных минирований, пришли мошенники, чьи действия прямо дискредитируют работу регионального правительства.

Так, в ряд предприятий региона начали поступать телефонные звонки и письма, якобы написанные от имени членов правительства региона подписанные губернатором, в которых просят оказать финансовую поддержку общественно значимых программ региона, оплатив счета на строительные материалы некой компании, зарегистрированной в Москве.

«Правительство региона никогда не обращалось с подобными сомнительными просьбами к представителям бизнес-сообщества, — отметил Никитин. — Не обращайте на них никакого внимания и ни в коем случае не перечисляйте никуда денежные средства».

Также он подчеркнул, что заявление о данном факте направлено в правоохранительные органы.