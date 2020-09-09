Екатеринбург, 9 сентября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 сентября от COVID-19 умерли сразу 12 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Общее число умерших от этого заболевания составляет уже 495. Данные по полу и возрасту официально не раскрываются. Также нет сведений и о том, сколько заразившихся коронавирусом скончались от других заболеваний.

На 9 сентября в регионе известно уже о 26 401 случае заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны уже 20 480 человек.