Нижний Новгород, 9 сентября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 сентября выявили 953 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 136 434 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 159 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 105, в Саратовской области — 102, в Самарской области — 101, в Пензенской области — 96, в Оренбургской области — 91, в Кировской области — 60, в Пермском крае — 59, в Удмуртии — 50, в Мордовии — 31, в Башкирии — 30, в Чувашии — 29, в Татарии — 22, в Марий Эл — 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 29 018 случаев, в Саратовской области — 13 268, в Ульяновской области — 12 949, в Оренбургской области — 10 750, в Самарской области — 9395, в Пензенской области — 8932, в Пермском крае — 8394, в Башкирии — 8072, в Чувашии — 8043, в Кировской области — 7125, в Татарии — 6740, в Мордовии — 5745, в Марий Эл — 4410, в Удмуртии — 3593.

Полностью выздоровели 112 452 жителя округа, за последние сутки выписаны 949 человек. Таким образом, выздоровели более 82,42% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1638 человек, за минувшие сутки скончались 19 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 сентября в России подтверждено 1 041 007 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5218 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,10%. Полностью выздоровели 856 458 жителей России, за сутки выписаны 6409 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 82,27% граждан. 18 135 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 142 — за последние сутки.