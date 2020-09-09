Москва, 9 сентября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. С крупного судовладельца юга России — ОАО «Донречфлот» — банк «Траст» потребовал более 381 млн рублей. В рамках данного дела, рассматриваемого арбитражем Москвы, истец заявил ходатайство о наложении обеспечительных мер в форме ареста. Суд отклонил просьбу, основной спор будет рассмотрен 24 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии к ОАО «Донречфлот» поступили в суд 27 августа 2020 года. Изначально в базе суда фигурировала сумма 1 476 554 583,51 рубля, но в определении суда о принятии дела фигурируют претензии в меньшем объёме — 381 610 382 рубля 33 копейки. Пока не известно, что послужило основанием для обращения в суд.

Одновременно с иском «Траст» потребовал «наложения ареста на денежные (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета) и иное имущество, принадлежащее ОАО «Донречфлот».

"В обоснование доводов о необходимости принятия срочных обеспечительных мер ссылается на значительную долговую нагрузку перед третьими лицами, что, в свою очередь, приведёт к невозможности исполнения судебного акта, принятого по результатам рассмотрения настоящего дела», — отмечается в материалах суда.

Несмотря на это, судья ходатайство отклонил.

Претензии к судовладельцу на сегодня имеет и Сбербанк, который в конце августа 2020 года обратился с иском к «Донречфлоту» и АО «Азово-Донское пароходство», требуя взыскания в солидарном порядке задолженности по кредитам от 2013−2014 годов в сумме 3 977 663,54 доллара США. Из них просроченный основной долг — 3 889 721,37 доллара, а неустойки за просроченный основной долг — 87 942,17 доллара США. По кредитам в залог передавались пять судов. В рамках этого дела на имущество ответчиков был наложен арест как обеспечительная мера, но в начале сентября его отменили в части имущества «Донречфлота». Финансовые претензии судом до конца ещё не рассмотрены. Заседание назначено на 15 сентября.