Киев, 9 сентября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Предварительный вариант госбюджета Украины на 2021 г. еще окончательно не сформирован, заявил заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев.

Torange.biz Бюджет Украины

Заявление чиновника приводит 9 сентября пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермоличев заявил, что минфин учитывает нестабильную экономическую ситуацию в стране и предварительно определился с уровнем дефицита госбюджета на ближайшие годы.

«Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году», — отметил он.

Кроме того, заместитель министра заявил, что планы властей по повышению минимальной зарплаты в следующей году обойдутся госбюджету в дополнительные 47 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году дефицит госбюджета Украины планируется на уровне 7,5% ВВП, что, как заявляют в правительстве, абсолютно не критично для экономики страны.

8 сентября президент Зеленский заявил, что Украина — «не в наилучшем экономическом положении», но проблем с деньгами как таковых он не видит.