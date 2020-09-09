Магадан, 9 сентября, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В рыбный Магадан пришли суровые времена — на ярмарке выходного дня горожане с ночи занимают очередь за лососем, составляют списки, ночуют в машинах.

«Магаданская правда» Очередь за рыбой в Магадане

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Кету на ярмарке реализуют по 250 рублей за хвост — втрое дешевле, чем на рынках.

Чтобы купить свежую рыбу по сниженной цене, колымчане занимают очередь ранним утром, ночью и даже накануне вечером. Потом дежурят в автомобилях, следят за списком покупателей, пишет «Магаданская правда».

"В 11 вечера мы с сестрой заняли очередь, а потом всю ночь провели в машине. И пришли мы не первые — перед нами в списке человек 30 было точно. А что делать по-вашему? Кета здесь — 250 рублей хвост, а на рынке 250 рублей за кг! Потому и спрос большой. Хорошо ещё, по два хвоста стали давать в руки. Раньше народ набирал по 20−30 хвостов, мало кому доставалось», — рассказала одна из женщин, стоящих в очереди.

Как правило, к 11:00 утра рыба на ярмарке уже заканчивается, и люди уходят не с чем, зря отстояв очередь.

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