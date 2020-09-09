Челябинск, 9 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Челябинской области за 8 августа умерли ещё пять пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них три мужчины (двое 67-летних и один 73-летний) и две женщины 70 и 79 лет. Все они скончались от своих основных заболеваний.

С начала пандемии от COVID-19 на Южном Урале умерли 111 граждан. Ещё 296 ушли из жизни по другим причинам.