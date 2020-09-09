«Славнефть-ЯНОС» вновь признан «лучшим предприятием» Ярославля
Ярославль, 9 сентября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле 8 сентября состоялось награждения лауреатов конкурса «Лучшее предприятие города», организованного мэрией и муниципалитетом. В ежегодном конкурсе, который проводится с 2000 года, приняли участие 28 предприятий и организаций города.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» отмечено наградой «За высокие показатели эффективности деятельности организации и вклад в социально-экономическое развитие города в 2019 году». В последние три года ежегодный объем переработки нефти на предприятии достиг 15 млн тонн. Это рекордный показатель за последние 25 лет. Долгосрочная программа модернизации ПАО «Славнефть-ЯНОС» направлена на углубление переработки углеводородного сырья, повышение эффективности, безопасности и экологичности производства.
Применение передовых технологий в области нефтепереработки и собственных разработок позволяет предприятию оставаться в числе лидеров отрасли, в том числе по выпуску зимнего дизельного топлива, авиационного керосина, базовых масел III группы. Повышенным спросом пользуется оригинальный продукт ярославского производства — углеводородная основа для буровых растворов, применяемых в нефтедобыче, заместившая на российском рынке аналогичный импортный продукт.
Награда ЯНОСа в номинации «За вклад в охрану окружающей среды в 2019 году» стала признанием вклада предприятия в природоохранную деятельность. В рамках трехстороннего Соглашения по взаимодействию в сфере защиты окружающей среды между ПАО «Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской области, заключенном в 2017 году, предприятием реализован ряд мероприятий по повышению экологичности производства и снижению воздействия производственной деятельности на природу.
В рамках этих договоренностей построена и пущена новая установка мокрого катализа (МК-2), обеспечивающая увеличение мощностей завода без ущерба для окружающей среды. К реализованным мероприятиям в сфере экологии относятся также действующие на ЯНОСе программы озеленения и благоустройства санитарно-защитной зоны, переработки отходов, повышения качества очистки стоков, сокращения водопотребления.
Весомый вклад ПАО «Славнефть-ЯНОС» в социально-экономическое развитие Ярославля оценен и поддержан горожанами, принявшими участие в интернет-голосовании конкурса «10 лучших предприятий». По его итогам ЯНОС получил наибольшую поддержку и занял первую строчку рейтинга.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России (входит в ПАО «НГК «Славнефть» — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть»). Объем переработки завода — порядка 15 млн тонн нефти ежегодно. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел (в т.ч. базовые масла III группы), битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы. С 1 июля 2012 года ЯНОС полностью перешел на выпуск всех моторных топлив (автомобильных бензинов и дизельного топлива) стандарта Евро-5.