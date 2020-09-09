Ярославль, 9 сентября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле 8 сентября состоялось награждения лауреатов конкурса «Лучшее предприятие города», организованного мэрией и муниципалитетом. В ежегодном конкурсе, который проводится с 2000 года, приняли участие 28 предприятий и организаций города.

Славнефть-ЯНОС Мэр Ярославля Владимир Волков и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов

ПАО «Славнефть-ЯНОС» отмечено наградой «За высокие показатели эффективности деятельности организации и вклад в социально-экономическое развитие города в 2019 году». В последние три года ежегодный объем переработки нефти на предприятии достиг 15 млн тонн. Это рекордный показатель за последние 25 лет. Долгосрочная программа модернизации ПАО «Славнефть-ЯНОС» направлена на углубление переработки углеводородного сырья, повышение эффективности, безопасности и экологичности производства.

Применение передовых технологий в области нефтепереработки и собственных разработок позволяет предприятию оставаться в числе лидеров отрасли, в том числе по выпуску зимнего дизельного топлива, авиационного керосина, базовых масел III группы. Повышенным спросом пользуется оригинальный продукт ярославского производства — углеводородная основа для буровых растворов, применяемых в нефтедобыче, заместившая на российском рынке аналогичный импортный продукт.

Награда ЯНОСа в номинации «За вклад в охрану окружающей среды в 2019 году» стала признанием вклада предприятия в природоохранную деятельность. В рамках трехстороннего Соглашения по взаимодействию в сфере защиты окружающей среды между ПАО «Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской области, заключенном в 2017 году, предприятием реализован ряд мероприятий по повышению экологичности производства и снижению воздействия производственной деятельности на природу.

В рамках этих договоренностей построена и пущена новая установка мокрого катализа (МК-2), обеспечивающая увеличение мощностей завода без ущерба для окружающей среды. К реализованным мероприятиям в сфере экологии относятся также действующие на ЯНОСе программы озеленения и благоустройства санитарно-защитной зоны, переработки отходов, повышения качества очистки стоков, сокращения водопотребления.

«Наше предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России. В этом году нам пришлось, как и всем, работать в непростой ситуации. Благодаря нашему коллективу, профессионализму наших рабочих, инженеров, руководителей мы успешно справились с трудной ситуацией, обеспечили непрерывный производственный процесс и стабильный выпуск нефтепродуктов», — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Весомый вклад ПАО «Славнефть-ЯНОС» в социально-экономическое развитие Ярославля оценен и поддержан горожанами, принявшими участие в интернет-голосовании конкурса «10 лучших предприятий». По его итогам ЯНОС получил наибольшую поддержку и занял первую строчку рейтинга.