Рязань, 9 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. За истекшие сутки 29 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Рязанской области. Скончался один человек, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе подтвердили 7431 случай заражения инфекцией. За сутки выписан 21 пациент, всего выздоровели 6391 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 47 человек.